Un jutjat perdona un deute de 268.000 euros a un matrimoni d'agricultors de Lleida després d'una mala campanya de la fruita
La parella, amb més de 15 anys d’insolvència, va demanar préstecs per afrontar les següents temporades
La plaça 1 de la secció mercantil del tribunal d'instància de Lleida ha perdonat un deute de 268.007,44 euros a un matrimoni de Lleida que feia més de 15 anys que estava en situació d'insolvència arran, entre d’altres, d’una mala campanya de la fruita. A més, per poder continuar treballant i fer front a les següents temporades, van demanar diversos préstecs. Així, asseguren, va arribar un moment en què no podien pagar les quotes perquè els interessos s’anaven multiplicant. Ara, el seu deute ha quedat exonerat en el marc de la Llei de la Segona Oportunitat. La seva advocada, Marta Bergadà, defensa que els agricultors són “essencials per l’economia i han d’estar emparats per mecanismes legals que els permetin tirar endavant”.
La parella afectada explica que en l’època en què van començar a contraure el deute havien decidit vendre la seva producció a un comprador amb diverses fruiteries a Barcelona. Aquesta decisió, asseguren, els va impedir exportar, com van fer altres agricultors que es van integrar a una cooperativa.
A més, aquella campanya de la fruita es va veure afectada per diverses gelades i, segons detallen, no tenien assegurança per cobrir els danys. Els afectats afegeixen que en aquell moment van arribar al mercat noves varietats de fruita, fent que les seves “deixessin d’estar tan valorades”.
Per la seva banda, Bergadà apunta que la història dels seus clients suposa “la realitat de molts agricultors que estan en insolvència per les adversitats meteorològiques, els elevats costos de producció i els escassos beneficis”.