MUNICIPIS
Gósol, a Lleida o a Barcelona? El municipi farà una consulta perquè els veïns decideixin si deixa Lleida
El seu pas a la província de Barcelona s’hauria d’aprovar per llei Orgànica del Congrés
L’alcalde de Gósol, Rafel López, ha anunciat als veïns (poc més de 200) que entre finals d’octubre i principis de novembre convocarà una consulta perquè decideixin si la localitat, única de la comarca del Berguedà que pertany a la província de Lleida, abandona Ponent per formar part de Barcelona.
López va afirmar que preveia la consulta per a aquesta primavera però ha decidit posposar-la per la seua complexitat. Si bé la legislació no permet que aquesta consulta sigui vinculant, el consistori s’ha compromès a respectar el resultat. El 2023, pocs mesos després d’accedir a l’alcaldia, l’edil ja va plantejar el canvi de província com una qüestió de mandat.
El camí es preveu difícil perquè la reubicació de Gósol implica modificar el mapa provincial del 1833, avalat per la Constitució, i requereix que s’aprovi per llei Orgànica, amb majoria qualificada dels 350 diputats del Congrés.
El geògraf Jesús Burgeño, autor de la Història del Mapa Municipal de Catalunya, va explicar que el canvi de província té un antecedent al municipi de Gàtova, que va passar de Castelló a València per llei Orgànica el 1995. En canvi, a Catalunya sí que s’han donat diversos casos de canvi de comarca, entre altres els de Torà i Biosca (de la Segarra al Solsonès). Tanmateix, aquest tràmit requereix només l’aval del Parlament.
Burgeño va assenyalar que Gósol sempre ha estat a Lleida i amb “perspectiva” va ser una decisió “clarament contrària a la voluntat” del poble. Una hipòtesi assenyala que el municipi mira de forma natural cap al Solsonès però les connexions ferroviàries el van inclinar cap al Berguedà. La Diputació va dir que no serà “un obstacle” si la majoria decideix anar-se’n i va recordar que des de fa dos anys aporten ajuts que no reben de consells de Lleida.
ELS CLAUS
- Gósol, lleidatà. La creació de les províncies (1833) va situar Gósol a Lleida, però forma part de la comarca del Berguedà (Barcelona).
- Altres canvis de província. A l’Estat hi ha un precedent recent de canvi de província, al municipi de Gàtova, per llei orgànica el 1995.
- Reaccions: la Diputació. Va dir que des del 2023 les diputacions de Lleida i Barcelona han parlat de la qüestió i que es respectarà la decisió ciutadana, encara que la solució passa per l’Estat.