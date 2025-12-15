Serveis
Bars i restaurants de Lleida obren els seus banys a les persones amb incontinència
La Federació d’Hostaleria s’afegeix a una campanya de l’Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya
La Federació d’Hostaleria de Lleida promou que els bars, restaurants i hotels permetin l’ús dels seus banys de forma gratuïta i sense necessitat de consumir les persones afectades amb malalties inflamatòries intestinals, sobretot la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, que causen incontinència fecal i urinària.
El president de la federació, Ramon Solsona, i el de l’Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) de Catalunya, Ricard Pons, han firmat aquest matí el conveni d’adhesió a la campanya No puc esperar, amb la que "ja s’han repartit targetes que permeten utilitzar els banys a més de 7.500 catalans", va afirmar Pons. Va precisar que s’atorguen després d’un informe mèdic, majoritàriament a l’hospital. Així mateix, Solsona va explicar que "ara oficialitzem una pràctica que ja és habitual en la gran majoria dels establiments".
Per la seua part, el regidor Jackson Quiñónez va celebrar la iniciativa i va destacar que "tots els edificis municipals ja formen part". Els establiments adherits a la campanya es poden consultar al web www.nopucesperar.org.