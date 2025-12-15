El director del MNAC sobre Sixena: "Si el concert de Rosalía és un perill, serrar la peça en 74 trossos què és"
Serra insisteix que el museu vol complir la sentència sobre les pintures murals
El director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, ha assegurat aquest dilluns respecte al trasllat de les obres de Sixena: "Si el concert de Rosalía és un perill, serrar la peça en 74 trossos què és exactament". Ho ha dit en una trobada amb mitjans per presentar la temporada 2026 del museu i preguntat per si l’ampliació es pot veure afectada pel procés judicial com en el seu dia l’advocat de Sixena, Jorge Español, va demanar que se suspengués la presentació del disc de Rosalía al museu.
Serra ha assegurat: "El que no pot ser és considerar que un concert de Rosalía pot afectar a la pintura i serrar-la en 74 es pot fer fàcilment. Qui diu això ha d’anar a un metge". El director del MNAC ha dit que està disposat a fer un informe sobre els concerts: "Si el que s’està validant és si els concerts poden ser o no, tocar-la ja no fa falta que es parli, no?". Serra ha insistit que el museu vol complir la sentència sobre les obres de Sixena, ha assegurat que no té "animadversió ni voluntat de retenir" les peces, i ha recordat que les peces són en dipòsit al museu.