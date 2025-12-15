UE LLEIDA
Centenars d'aficionats fan cua per fer-se amb productes 'vintage' de la UE Lleida
Els aficionats s'han aplegat a la botiga del Camp d'Esports per fer-se amb alguna samarreta o xandall d'època
Centenars d'aficionats s'han aplegat aquest matí al Camp d'Esports, però aquesta vegada no ha sigut per un partit... sinó per comprar productes de merxandatge. En concret, el Lleida CF ha iniciat aquest cap de setmana una promoció per fer-se amb objectes històrics, 'vintage', fins i tot, de col·leccionisme, de la mític i extinta UE Lleida.
Febre pels productes vintage de la UE Lleida
Jordi Echevarria
Els aficionats que s'hi han aplegat han hagut de fer una considerable cua per accedir a la botiga i fer-se amb algun dels productes exposats. Un cop dins, s'hi pot comprar equipacions, samarretes, xandalls i altres productes del club. La promoció, anunciada a les xarxes i que només estarà activa aquest cap de setmana, ha provocat que els abonats més nostàlgics del Lleida CF s'apropessin a la botiga.
Horaris de venda dels productes 'vintage'
Els horaris d'obertura de la botiga aquest cap de setmana són dissabte de 9:30 a 13:30, només per abonats, i el diumenge de 9:30 a 13:30 per al públic general. El club també ha remarcat que cada persona que passi per l'establiment només podrà comprar 3 samarretes com a molt, per evitar així una possible especulació.