OBITUARI
Mor Gabriel Masfurroll, president del grup propietari de la clínica Mi NovAliança Lleida
Tenia 72 anys i va ser una de les figures clau en la modernització i desenvolupament del sector sanitari privat català // Va ser Creu de Sant Jordi el 2008 i exvicepresident del Futbol Club Barcelona
El cofundador i president de Clíniques Mi, Gabriel Masfurroll, ha mort als 72 anys d’edat a causa d’un càncer. El seu grup és propietari de la Clínica Mi NovAliança Lleida des de l’any 2020 després de comprar-la a la mútua Divina Pastora just després de la seua reforma integral. A més de la de Lleida, el seu grup també té la Clínica Mi Tres Torres de Barcelona i el Centre Oftalmològic Tetuan de la capital catalana, rebatejat com a Oftalmi. La seua figura ha estat clau en el desenvolupament i modernització del sector sanitari privat català arran de la creació del grup USP Hospitals, ens que va presidir entre els anys 1997 i 2010 i, a més d’Espanya, es va expandir a països com Portugal, el Marroc i Angola. La seua trajectòria li va valer nombrosos reconeixements, com la Creu de Sant Jordi l’any 2008.
A més de la gestió i presidència de les Clíniques Mi, Masfurroll també va impulsar la Fundació Catalana per a la Síndrome de Down i Mi Fundació Álex, una entitat dedicada a fomentar el compromís social en àrees sensibles com la infància i la discapacitat i que va crear en memòria del seu fill Álex, que va nàixer amb síndrome de Down i va morir als 3 anys.
A més de la seua faceta com a gestor sanitari i filantrop, Masfurroll va tenir un paper molt actiu en l’àmbit esportiu. Va formar part de la directiva del Futbol Club Barcelona durant 15 anys en diferents etapes del club, principalment en els anys 80, 90 i 2000. Va ser directiu durant la presidència de Josep Lluís Núñez, vicepresident i portaveu en l’etapa de Joan Gaspart, i president de la Fundació Barça amb Sandro Rosell. En la seua joventut va ser nadador d’alta competició en el Club Natació Barcelona i va formar part de la selecció espanyola.