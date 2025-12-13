Famílies i negocis de Balaguer ja consumeixen gas procedent de purins
La capital de la Noguera, primer municipi de Lleida amb una xarxa urbana que rep gas d’una planta de tractament de dejeccions. Nedgia injecta combustible que Cycle 0 fabrica a Vallfogona
Balaguer s’ha convertit en el primer municipi de Lleida amb una xarxa urbana de distribució de gas que rep aportacions directes d’una planta de producció de biometà.
Aquest gas, amb una riquesa en metà que supera el 90%, s’obté a partir de biogàs fabricat amb purins, al qual prèviament, mitjançant processos químics, se li extreu el CO2 que originàriament inclou. Després se’l sotmet a un segon procés, conegut com regasificació, per alinear els seus paràmetres amb els del gas natural que circula per les xarxes de consum.
Aquest combustible, procedent de la planta vinculada a la granja de boví La Carbona que gestiona el grup britànic Cycle 0 a Vallfogona de Balaguer i canalitzades per la distribuïdora Nedgia, del grup Naturgy, han començat a ser consumides pels usuaris de gas ciutat de la capital de la Noguera.
L’ajuntament de Balaguer va donar ja fa més d’un any el vistiplau ambiental a la construcció del “punt de recepció, descompressió i injecció de biometà a la xarxa de distribució de gas natural”. I, paral·lelament, la Generalitat va donar el seu a les obres que Nedgia havia de fer a la seua xarxa per materialitzar la connexió amb el punt d’injecció de biometà de Cycle 0.
El transport es porta a terme mitjançant el que es denomina un gasoducte virtual, en què el biometà es carrega en bombones que són transportades en camions des de la planta de producció de biogàs i de biometà vinculada a la granja fins al punt de connexió amb la xarxa de Nedgia que subministra gas als clients urbans de Balaguer.
El sistema permet injectar a la xarxa de la capital de la Noguera biometà procedent d’altres plantes de producció de Cycle 0. Fonts de Naturgy van explicar que les previsions de les dos empreses apunten a canalitzar per aquesta via l’energia equivalent a GWh (gigawatts hora, milions de kilowatts hora) d’aquest combustible, un volum suficient per cobrir el consum de més de 14.000 llars mitjanes.
Cycle 0, amb seu a Londres, és la filial d’inversions en els sectors industrial i energètic del fons Ara Partners, que gestiona actius per valor de més de 6.000 milions d’euros. Nedgia, per la seua part, és la filial de distribució de gas de Naturgy i opera en 1.200 municipis.
Diverses plantes de Lleida ja bolquen la seua producció a gasoductes
Algunes plantes de biogàs de Lleida han començat a bolcar la seua producció als gasoductes que gestiona Naturgy, la principal empresa gasista de l’Estat. La primera va ser la vinculada a la granja de porcí de Porga Porcs de Vila-sana, amb capacitat per proveir de biometà un total de 2.354 habitatges, l’equivalent a 12 GWh (gigawatts hora, milions de kilowatts hora). La planta de biogàs de l’explotació de bestiar boví Torre de Santamaría, a Vallfogona de Balaguer, també es connecta amb un gasoducte del grup. Aquesta té capacitat per produir 30 GWh anuals de biometà, suficient per proveir 5.885 llars. Entre les dos, segons van explicar fonts de Naturgy, eviten l’emissió a l’atmosfera de 7.644 tones de gasos amb efecte d’hivernacle. El gasoducte virtual de Balaguer evitaria el llançament de 7.280 tones més.