EQUIPAMENTS
La Paeria de Lleida clausura un gimnàs de Noguerola per falta de permisos
Per no haver presentat en més d’un any l’acta de protecció contra incendis i els certificats d’aïllament acústic. El local va obrir l’agost de l’any passat
L’ajuntament ha ordenat el tancament del gimnàs situat al número 5 de la plaça Noguerola perquè els seus titulars no van presentar tota la comunicació necessària per a l’obertura d’aquesta activitat. Concretament, en més d’un any no han entregat ni l’acta de comprovació favorable que l’establiment complia la normativa de protecció contra incendis ni els certificats d’aïllament al soroll aeri i d’impactes. Aquesta ordre deixa sense efectes la comunicació d’obertura que van sol·licitar el setembre de l’any passat i el gimnàs romandrà tancat fins que no presenti els certificats que falten i siguin avalats pels serveis municipals. Aquest gimnàs, de la cadena Fitness Park, va obrir el 3 d’agost del 2024 al local que va deixar buit Mercadona. Està tancat des d’ahir i a les xarxes socials van anunciar la clausura temporal per “renovar” les instal·lacions. A la porta hi havia un cartell indicant que estaran tancats fins al divendres 19 de desembre. Aquest diari va contactar fa setmanes amb els seus responsables, que van assegurar que "ja havien resolt els problemes” amb l’ajuntament.
La clausura temporal del gimnàs arriba després que els seus representants i la Paeria s’intercanviessin durant mesos informacions i missatges. El setembre del 2024 el consistori els va requerir diversos certificats tècnics que el local complia la normativa per autoritzar l’obertura. Gairebé un any després, l’agost del 2025, els van entregar tots excepte l’acta de protecció contra incendis i el certificat d’aïllament acústic. Al constatar que no els havien presentat, a l’octubre la Paeria va ordenar el cessament “voluntari” de l’activitat. Tanmateix, al novembre els titulars van presentar un recurs potestatiu per demanar un termini “addicional i excepcional” per tramitar els permisos que faltaven i suspendre l’ordre de tancament perquè no hi havia “un perill imminent ni de molèsties a tercers” i els causaria un prejudici “reputacional” i a “tercers”. Tanmateix, l’ajuntament va rebutjar el recurs al·legant que l’havien presentat fora de temps; que es va informar degudament els responsables de la documentació que faltava i de les conseqüències d’incomplir aquest requeriment; que no han acreditat cap causa que justifiqui la impossibilitat d’haver-la presentat en el termini acordat; i que la llei estableix el tancament cautelar si no té tots els permisos.