“La solució és rebaixar la canalització del riu Segre” al seu pas per Lleida, diu l'alcalde Fèlix Larrosa
Va indicar que analitzarà aquesta solució la setmana que ve en una reunió amb el president de la Conferència Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).
Les obres a la canalització per evitar la inundabilitat de Cappont hauran de permetre desencallar projectes llargament reivindicats, com l’institut del barri. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que “sempre pensàvem a fer créixer les baranes i barreres, i al final hem trobat una altra solució. Amb l’excepció del mur de Grenyana, que sí que s’ha de recréixer, la solució de la inundabilitat passa per rebaixar [la canalització]”. Va indicar que analitzarà aquesta solució la setmana que ve en una reunió amb el president de la Conferència Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).
D’altra banda, Larrosa va destacar que el pressupost permetrà arrancar les actuacions del pla integral del Centre Històric, així com l’impuls d’una Casa Lila com a espai d’atenció integral a les dones, que deixarà de ser al carrer Cavallers.
La tinenta d’alcalde Carme Valls va subratllar que es destinaran 7,8 milions al projecte del hub cívic de Balàfia, 4 més perquè el Parc Agrobiotech pugui acollir una incubadora en biotecnologia, i 647.000 euros per “convertir el Mercat del Pla en un nou espai cooperatiu”.
El pressupost se centra en cinc eixos: benestar i igualtat (amb 65,7 milions), habitatge (amb 7), transformació urbana (amb 95), seguretat (amb 21) i promoció econòmica (amb 27). La partida d’inversions es doblarà fins als 63,2 milions.