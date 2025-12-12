El mapa interactiu que et mostra si vius en una zona inundable o no
Una eina online del Ministeri de Transició Ecològica permet consultar el risc d'inundacions fluvials i marines a tot Espanya
Les inundacions són un dels desastres naturals més devastadors a Espanya, especialment en les últimes dècades. Molts ciutadans es pregunten si el seu lloc de residència es troba en una zona de risc. Afortunadament, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha desenvolupat una eina online que permet a qualsevol usuari consultar ràpidament si la seva llar està ubicada en una àrea propensa a inundacions, ja sigui per desbordament de rius o per fenòmens marins.
El Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI) és un mapa interactiu que mostra una predicció de les zones amb més risc d’inundació a tot el territori espanyol. Aquesta eina ha cobrat especial rellevància després dels greus danys causats per la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) en diferents punts del país.
Com consultar si vius en una zona inundable
Per accedir al mapa, els usuaris han de visitar el web del Ministeri de Transició Ecològica i buscar l’apartat del SNCZI-IPE (Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables – Inventari de Preses i Embassaments). Una vegada dins, es carregarà el sistema amb el mapa interactiu.
Per obtenir la informació desitjada, s’ha de polsar sobre la pestanya "Arbre de serveis" ubicada al menú superior. A continuació, es desplegarà una finestra amb diverses opcions:
- Cartografia de zones inundables (ZI) d’origen fluvial: Cal seleccionar "Extensió de zones inundables" i després elegir entre "amb probabilitat mitjana o ocasional" o amb probabilitat baixa o excepcional.
- Cartografia de zones inundables (ZI) d’origen marí: També es pot optar per "amb probabilitat mitjana o ocasional" o Amb probabilitat baixa o excepcional.
Es recomana escollir l’opció que mostra les zones amb una probabilitat mitjana o ocasional, tant per a inundacions fluvials com marines, ja que té en compte les dades dels últims 100 anys. L’altra pestanya considera un període de 500 anys, la qual cosa pot ser menys precís per avaluar el risc actual.
Interpretació del mapa de zones inundables
Una vegada carregat el mapa, els usuaris poden moure’s lliurement pel territori espanyol i consultar la zona en la qual resideixen. Les àrees marcades en groc són les que presenten més risc d’inundació.
A més, el SNCZI ofereix la possibilitat de consultar la "Perillositat per inundació fluvial" en els últims 10, 100 o 500 anys. Aquesta opció es troba dins de l’"Arbre de serveis", a la secció "Cartografia de zones inundables (ZI) d’origen fluvial" i després en "Mapes de perillositat".
Una altra funcionalitat interessant és la visualització del cabal màxim durant els últims 2, 5, 10, 25, 100 i 500 anys, la qual cosa permet fer-se una idea de la magnitud de les inundacions en diferents períodes.
La importància d’estar informat sobre el risc d’inundacions
Conèixer si es viu en una zona propensa a inundacions és fonamental per estar preparat davant de possibles emergències. Aquesta informació permet als ciutadans prendre mesures preventives, com contractar assegurances adequades, realitzar obres de protecció als seus habitatges o estar atents a les alertes meteorològiques.
A més, les autoritats locals i regionals poden utilitzar aquestes dades per millorar la planificació urbanística, evitant la construcció en àrees d’alt risc i desenvolupant plans de contingència més efectius.
Altres recursos i recomanacions
A més del SNCZI, existeixen altres fonts d’informació sobre el risc d’inundacions a Espanya, com els informes i estudis elaborats per l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) o els plans de gestió del risc d’inundació de les diferents conques hidrogràfiques.
És important destacar que, encara que viure en una zona inundable no significa necessàriament que es vagi a patir una inundació, sí que implica un risc més important. Per això, es recomana estar sempre atent a les alertes i seguir les indicacions de les autoritats en cas d’emergència.