Dues comarques, les zones inundables més grans amb més risc de Lleida

Arran de la recent tragèdia provocada per la DANA a València, l'atenció s'ha centrat en les zones inundables de tot el país, incloses les de casa nostra. A més del barri lleidatà de Cappont, que es troba íntegrament en risc d'inundació , diverses àrees del pla de Lleida també presenten diferents nivells de perill en cas de crescuda de l'aigua.

Segons el mapa elaborat per Protecció Civil de Catalunya, les zones més grans afectades serien el nord de la comarca del Pla d'Urgell i l'oest de l'Urgell. Les àrees classificades com a T500, amb un període de retorn de 500 anys i una probabilitat anual del 0,2%, són considerades d'ocurrència molt baixa però amb conseqüències catastròfiques a causa de la seva magnitud. Aquestes zones inclouen tot el tram del riu Segre i els voltants (no urbans) de municipis com Bellvís, El Poal, Linyola, Ivars d'Urgell i Anglesola, afectant directament la part urbana de les poblacions de la Fuliola, Barbens i Tornabous.

D'altra banda, les zones classificades com a T100, amb un període de retorn de 100 anys i una probabilitat anual de l'1%, mantenen el risc per a aquestes mateixes poblacions, tot i que es tracta d'esdeveniments poc freqüents.

Finalment, les zones T10, amb un període de retorn de 10 anys i una probabilitat anual del 10%, afecten parcialment la part urbana de la Fuliola i Tornabous. Aquests esdeveniments relativament freqüents podrien passar una vegada cada dècada, de mitjana.

Els períodes de retorn: una forma de mesurar el risc d'inundació

Els períodes de retorn són una manera d'expressar la probabilitat que es produeixi un esdeveniment d'una certa magnitud. Així, un període de retorn de 10 anys (marcat en color roig als mapes) indica una probabilitat anual del 10%, mentre que un període de retorn de 100 anys (en taronja) suposa una probabilitat anual de l'1%. Les àrees amb aquest nivell de risc solen ser considerades en les regulacions per a plans d'urbanisme i assegurances contra inundacions.

D'altra banda, un període de retorn de 500 anys (en groc) implica una probabilitat anual del 0,2%. Tot i que es tracta d'esdeveniments extremadament rars, poden tenir conseqüències catastròfiques a causa de la seva magnitud.

Davant d'aquests riscos, és fonamental que les administracions i la ciutadania prenguin consciència de la importància de la prevenció i l'adaptació a aquests fenòmens naturals. Algunes mesures que es poden adoptar inclouen: