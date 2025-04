Fins a 4.000 cotxes sortits de la fàbrica de Seat en un terreny d'un poble de Lleida abans d'arribar als concessionaris

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

El polígon de Fonolleres ha començat a acumular cotxes tot just sortits de la fàbrica de Seat a Martorell, en sòl d’ús industrial encara per desenvolupar. Així ho van explicar fonts de l’ajuntament de Granyanella, que van detallar que l’empresa Autoflotats de Calaf, una de les firmes de logística més grans de l’automòbil a l’Estat espanyol, ha llogat uns 69.000 metres quadrats per un període de tres anys per emmagatzemar cotxes a l’aire lliure de forma temporal. Fonts de la firma van indicar que aquesta superfície podrà acollir fins a 4.000 vehicles de diferents clients i marques. Des d’allà s’hauran de distribuir a concessionaris per vendre’ls.

Aquesta activitat suposarà la creació de deu llocs de treball. Es desenvoluparà mentre es tramita el projecte de reparcel·lació i urbanització dels terrenys, una extensió de 90.350 metres quadrats al peu de l’A-2 a Fonolleres en direcció Tàrrega denominada Sud 3. Aquesta superfície industrial va rebre l’aprovació el 2024 de la comissió d’Urbanisme.

Mentre es completa la tramitació, la normativa permet que aquest terreny aculli usos provisionals. Per això, el passat 18 de març Urbanisme va autoritzar utilitzar-lo de forma temporal per emmagatzemar vehicles a l’aire lliure. En els últims dies ja s’hi han començat a depositar els primers vehicles.

Autoflotats compta amb 500.000 metres quadrats de terrenys amb aquesta mateixa finalitat a Calaf, Sevilla i Madrid. Entre tots tenen capacitat per allotjar 17.000 vehicles.

El promotor del futur polígon Sud 3 és Joan Trull, empresari de Santa Coloma de Queralt i propietari dels terrenys. Dels seus més de 90.000 metres quadrats, un total de 69.766 seran edificables. Estan dividits en quatre finques de 18.926, 24.710, 15.644 i 10.486 metres quadrats. Trull està tramitant actualment el projecte de reparcel·lació i urbanització perquè en un futur puguin instal·lar-s’hi noves empreses.

El polígon de Fonolleres acull una vintena d’empreses que ocupen 400 persones i hi ha quatre parcel·les de sòl industrial disponibles. A la zona també es troba el servei d’ITV, així com tres estacions de servei i tres restaurants.