Ni a la nevera ni en un calaix: aquest és el millor lloc per guardar el pa i que es conservi sempre fresc

El pa fresc és un dels aliments més apreciats, especialment per a l’esmorzar o el berenar. Tanmateix, mantenir-lo en òptimes condicions durant diversos dies pot resultar tot un desafiament per a moltes cases. Contràriament al que se sol pensar, ni el marbre de la cuina, ni un calaix, ni la nevera són els llocs idonis per conservar-lo. Existeix un mètode molt més eficaç que permet disfrutar de pa cruixent i amb el mateix sabor que si fos acabat de fer durant més temps.

La majoria de persones tendeixen a guardar el pa en bosses de plàstic sobre el marbre de la cuina o directament a la nevera, però ambdues opcions presenten importants inconvenients. Quan es deixa sobre el marbre de la cuina, el pa perd humitat ràpidament i es resseca. D’altra banda, guardar-lo a la nevera desencadena un procés conegut com a retrogradació, mitjançant el qual el midó present al pa cristal·litza a baixes temperatures, fet que altera significativament la seua textura i sabor característics.

Segons els experts en fleca i conservació d’aliments, la solució ideal per mantenir el pa fresc durant més temps és, sorprenentment, el congelador. Aquest mètode permet preservar les qualitats organolèptiques del pa i disfrutar-lo com si fos acabat de fer en qualsevol moment.

El millor aliat per conservar el pa

El congelador es presenta com l’alternativa més eficaç per conservar el pa durant períodes prolongats. A diferència de la nevera, que accelera l’enduriment del pa mitjançant el procés de retrogradació, el congelador atura aquest procés, mantenint intactes les propietats del producte.

Per aconseguir òptims resultats, és fonamental seguir un procediment adequat. L’ideal és introduir el pa en bosses específiques per a congelació, extraient la quantitat més gran d’aire possible abans de tancar-les hermèticament. Aquest pas resulta crucial per evitar la formació de cristalls de gel que podrien alterar la textura del pa.

El pa pot mantenir-se en el congelador fins 3 mesos sense perdre les seues propietats, encara que els experts recomanen consumir-lo preferentment durant el primer mes per a disfrutar de tota la seua qualitat. A més, és aconsellable etiquetar les bosses amb la data de congelació per portar un millor control.

Com recuperar el pa congelat de forma òptima

Disposar de pa congelat ens ofereix l’avantatge de poder disfrutar de pa fresc en qualsevol moment, però és necessari descongelar-lo correctament perquè recuperi totes les seues qualitats. El procés és senzill i requereix pocs minuts.

El mètode més recomanat consisteix a humitejar lleugerament el pa congelat i escalfar-lo al forn o fregidora d’aire durant 3-5 minuts a temperatura mitjana-alta (uns 180-200°C). Aquest procés permet que el pa recuperi la seua escorça cruixent i la seua molla esponjosa, oferint una experiència pràcticament idèntica a la del pa acabat d’enfornar.

Per als més exigents, existeix una altra tècnica que consisteix a deixar el pa a temperatura ambient durant uns 30 minuts i posteriorment finalitzar-lo al forn durant 2-3 minuts. Aquest mètode pot oferir resultats lleugerament superiors, encara que requereix més temps de preparació.

Per què el fred extrem conserva millor el pa que el fred moderat?

La clau de l’eficàcia del congelador davant la nevera en la conservació del pa rau en els processos fisicoquímics que ocorren a diferents temperatures. A temperatures de refrigeració (entre 2°C i 8°C), el procés de retrogradació del midó s’accelera, provocant que el pa s’endureixi més ràpidament que si el deixéssim a temperatura ambient.

En canvi, a temperatures de congelació (per sota de -18°C), l’activitat molecular s’alenteix dràsticament i s'aturen els processos de degradació. Així, el midó no pot reorganitzar-se en estructures cristal·lines que endureixen el pa, preservant millor la seua textura original.

Estudis realitzats pel Centre d’Investigació i Control de la Qualitat del Ministeri de Consum confirmen que el congelador és l’opció més recomanable per conservar el pa durant períodes prolongats, especialment quan es compra en quantitats superiors a les que es consumiran en 24 hores.

Quins tipus de pa es conserven millor al congelador?

Encara que el mètode de congelació funciona adequadament amb la majoria de pans, existeixen diferències segons el tipus. El pa de barra tradicional espanyol, similar al pa francès esmentat a la notícia original, respon especialment bé a la congelació a causa de la seua escorça cruixent i molla alveolada.

Els pans de motllo i els pans enriquits amb greixos o sucres també poden congelar-se, encara que en aquests casos és recomanable tallar-los a llesques abans de congelar per facilitar el seu posterior ús. Els pans integrals, per la seua part, solen conservar millor les seues propietats nutritives al congelador que mitjançant altres mètodes de conservació.

El que molts consumidors no saben és que aproximadament el 40% del pa que es ven a les fleques espanyoles procedeix de masses ultracongelades que es couen al mateix establiment, la qual cosa demostra l’eficàcia d’aquest mètode de conservació a nivell industrial.

Alternatives ecològiques a les bosses de plàstic per congelar pa

Per als qui busquen reduir l’ús de plàstics, existeixen alternatives sostenibles per congelar el pa. Els recipients hermètics reutilitzables de vidre o acer inoxidable són una excel·lent opció, sempre que siguin aptes per a congelador. També es poden utilitzar bosses de silicona reutilitzables, que ofereixen un segellament eficaç i poden rentar-se després de cada ús.

Una altra opció cada vegada més popular són els embolcalls de cera d’abella, que permeten l’embolcall del pa de forma natural i biodegradable. Encara que la seua capacitat d’aïllament és una mica inferior a la del plàstic, resulten adequats per a períodes de congelació no superiors a un mes.