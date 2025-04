Una pizzeria de Lleida amb origen napolità, a un dels premis més importants del món: “de les favorites de Maradona”

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

El restaurant lleidatà Napulè competirà al Campionato Mondiale della Pizza, que se celebra la setmana que ve, de dilluns a dimecres, a la ciutat de Parma (nord d’Itàlia). Es tracta d’una de les poques pizzeries catalanes seleccionades per a aquest certamen internacional, un dels més prestigiosos del món, que aquest any arriba a la 32a edició.

Napulè va ser elegit per la seua experiència i elaboracions. “És la primera vegada que ens hi presentem i estem una mica nerviosos, però per a nosaltres és un orgull i hi anem amb molta il·lusió”, van explicar a aquest diari els propietaris de Napulè. La seua principal impulsora és Ginevra Fummo, nascuda a Nàpols, al si d’una família nombrosa i propietària d’un dels històrics restaurants de la ciutat: Ciro a Mergellina, amb més de 100 anys de vida. De fet, “era un dels favorits del futbolista argentí Diego Maradona”, van apuntar des del Napulè.

Fa uns dos anys i mig, Ginevra va importar les receptes del seu besavi, Ciro Fummo, a Lleida, en aquest local ubicat al carrer Magí Morera. En el certamen de Parma presentaran dos creacions. La primera, elaborada amb pernil ibèric i oli de proximitat, s’inclou a la carta del Napulè i competirà en la categoria de Pizza classica. “Volíem fer una picada d’ullet als ingredients d’aquí, respectant les característiques de l’autèntica pizza napolitana”, van assegurar els seus amos. La segona, amb carpaccio de gamba roja i oli d’alfàbrega, intentarà aconseguir el guardó a la millor Pizza senza glutine (sense gluten).

El campionat té onze categories, entre les quals destaquen la millor pizza més gran, la millor pizza romana o la millor pizza elaborada en menys temps, entre d’altres. Així mateix, en aquesta edició s’han inscrit 735 participants de gairebé una cinquantena de països i els competidors de fora d’Itàlia representen un 47% del total. “Hi ha regles molt estrictes, per exemple, està prohibit utilitzar ingredients dolços –la pinya queda fora de l’equació– i la massa ha de respectar certs requisits. Transportarem els ingredients fins a Parma per elaborar-la al moment amb els mètodes que utilitzem al Napulè”, van explicar els propietaris.

El napolità Maurizio Conte representarà el local lleidatà

“Les nostres pizzes són les que més s’assemblen a les napolitanes tradicionals que pots trobar a Lleida”, van afirmar els amos de Napulè. Una de les claus per aconseguir traslladar el sabor de la Campania a Ponent és l’istruttore pizzaiolo, Maurizio Conte, “que ens visita una vegada cada dos mesos des de Nàpols per repassar les receptes, introduir millores a la massa i instruir els nostres pizzers i cuiners”, van assenyalar. Conte, persona de confiança de Ginevra Fummo, serà l’encarregat de representar Napulè i d’elaborar les seues propostes en el campionat internacional.