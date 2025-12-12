Les mesures de Lleida per prevenir inundacions a Cappont: un mur i diverses actuacions
L’alcalde Fèlix Larrosa anuncia actuacions en quatre punts crítics identificats pel SITEbro per protegir la zona de les crescudes del riu Segre.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha informat sobre les accions que es duran a terme a la ciutat perquè el barri de Cappont quedi fora del risc d’inundacions. Segons ha explicat, una revisió recent del SITEbro va alertar de l’existència de quatre punts crítics a la zona.
L’operació més important es realitzarà en un d’aquests punts i consistirà en l’edificació del nou mur de Grenyana, que haurà de protegir la primera entrada del riu a la ciutat. Larrosa ha assegurat que Lleida compta amb el suport del Ministeri de Transició Ecològica per dur a terme aquesta actuació.
Els altres tres punts crítics detectats pel SITEbro es troben en l’encreuament de l’avinguda Tortosa amb l’avinguda del Segre, davant de la Paeria (on s’haurà de consolidar la impermeabilització de la zona) i a la zona de la passarel·la dels Camps Elisis, al marge esquerre del riu.
"Estem a punt d’adjudicar la redacció del projecte del mur, que haurà de comptar amb l’aval de Madrid i de la CHE", va afirmar Larrosa. A més, va indicar que s’està preparant la licitació per afrontar els altres punts, que són projectes menors però necessaris.
L’alcalde es va mostrar confiat que aquestes actuacions, que preveu senzilles, donin solució al fet històric que el barri de Cappont sigui inundable i permetin que la zona assoleixi, una vegada per sempre, una normalitat absoluta.
