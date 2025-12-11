TURISME
El municipi de Lleida que estrena tres botigues de luxe: Loewe, Fusalp i una marca de Louis Vuitton
L’ajuntament remarca la bona salut comercial de la localitat, on regna l’ambient 'après ski'
Les marques de luxe s’estan fent cada vegada més visibles a la Val d’Aran, especialment, a la capital, Vielha, on la multimarca lleidatana Pompeu ha obert una botiga de Loewe en un comerç situat a l’avinguda Castiero, un dels principals carrers de la localitat. Es tracta d’un pop-up en el qual Pompeu té l’exclusiva de Loewe per a aquest espai efímer durant un any, segons van informar fonts de la botiga, una cosa tan sols disponible a les principals capitals de l’Estat, remarca el sector.
L’any passat, Pompeu tenia la concessió d’un aparador de Loewe a la botiga de Vielha i aquest any s’ha ampliat l’oferta a tot un local amb el beneplàcit de la firma. En paral·lel, la casa lleidatana ha obert en un altre establiment a Vielha la venda en exclusiva de la marca també de luxe Celine.
Com Loewe, Celine actualment pertany al grup Louis Vuitton (de fet, del conglomerat Louis Vuitton Moët Hennessy, LVMH). Juntament amb aquestes dos firmes de luxe, Fusalp, dedicada a la venda de roba d’esquí selecta, ha implantat també una botiga al Passeig dera Libertat.
Ambient d’esquí
La proliferació de botigues de marca ha animat ja durant el pont de la Constitució i la Puríssima l’ambient après ski a Vielha i a tota la vall, on entre divendres i dilluns l’estació aranesa de Baqueira-Beret va despatxar fins a 45.000 forfets.
Les segones residències són una de les principals fonts d’ingressos durant l’hivern a Aran i disparen la població fins a un 60% en els mesos de més afluència. Amb una població d’uns 10.500 habitants, se li’n sumen en aquests períodes gairebé 6.500 en el primer trimestre de l’any (de gener a març, en plena temporada d’esquí) i uns 5.000 de juliol a setembre.
L’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, va remarcar que la proliferació de les botigues de luxe constata la bona salut del comerç en el municipi. L’edil va explicar que Vielha té 288 establiments de serveis i que estan ocupats gairebé en la seua totalitat. “Si algun no ho està avui, ho farà en les properes setmanes”, va ressaltar Serrano.
Segons fonts consultades per aquest diari, a més de les botigues de moda, altres establiments s’han implantat aquesta campanya d’hivern a la capital d’Aran. La carnisseria Cal Tomàs de la Pobla de Segur ha obert una sucursal a l’antiga Carnisseria Ordóñez mentre que el Forn Codina, amb un espai a Ametller Origen de Vielha, ha estrenat un altre establiment.