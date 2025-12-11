El mosso de Lleida acusat de narcotràfic de cocaïna apareix en una escoltes amb un investigat per la desaparició de Pol Cugat: “no m’importa d’on venen els diners”
Se sentiria a l'agent comentar que no “li importava d’on venien els diners, com si venien en sacs”
La Divisió d’Afers Interns que investigava l’agent acusat en la trama del rotor amb cocaïna, la troballa d'aquesta droga més gran feta a Lleida, va rebre unes escoltes que havia fet la Unitat Territorial d’Investigació (UTI) de Ponent en la investigació per la desaparició de Pol Cugat d’una plantació de marihuana a les Borges Blanques l’octubre del 2021.
Segons van declarar ahir els agents, el mosso va pujar al cotxe d’un investigat en aquest cas en el qual havien instal·lat un micròfon i van comentar que no “li importava d’on venien els diners, com si venien en sacs”.
Els investigadors van escoltar altres persones vincular l’agent amb el rotor. En la sessió d’ahir, un pèrit de la defensa va assegurar que les factures de l’agent “són certes i verídiques”. Durant el judici ha transcendit que el mosso acusat és investigat en una altra causa per presumpte blanqueig de capitals que encara es troba en fase d’instrucció.
Aquesta operació va permetre desarticular una de les principals organitzacions criminals dedicades al tràfic internacional de cocaïna a Espanya. A l’interior del rotor procedent de Panamà van trobar 620 quilos de cocaïna amb un valor de mercat de 22,3 milions.
Factures ‘falses’ del mosso acusat de narcotràfic per reformes que mai es van ferç
L’Audiència de Lleida va acollir aquest dimecres la segona i última jornada del judici contra la trama acusada d’importar 620 quilos de cocaïna amagats en un rotor. Agents de la Divisió d’Afers Interns (DAI) dels Mossos d’Esquadra van constatar que l’agent processat va pagar 85.000 euros a la societat d’un dels principals acusats després que adquirís el rotor que contenia la cocaïna a Panamà i que els va justificar amb “factures fabricades” per uns treballs de reformes que, van assegurar, no es van fer. Així mateix, van explicar que van iniciar la investigació del mosso a mitjans del 2022 al rebre informació sobre un increment del seu patrimoni i que se’l vinculava amb persones del tràfic de drogues.
També van declarar que ja havia estat investigat el 2011 amb possibles vincles amb el narcotràfic, “però no va quallar”. Segons els agents de la DAI, el mosso no va notificar a cap superior que era investigat en aquesta causa “malgrat tenir l’obligació de fer-ho”.
Per la seua part, l’agent inculpat va negar la relació amb els fets jutjats i va declarar, només a preguntes del seu advocat, Dani Ibars, que va ajudar el principal acusat a llogar una nau al polígon El Segre per “guardar vehicles i material”, però que desconeixia que volguessin introduir droga a Espanya. A més, va assenyalar que les factures eren per reformes que li havien fet. “El que facin ells amb els diners, jo no ho sé”, va concloure.
En les conclusions, la Fiscalia va mantenir la petició d’una condemna de 9 anys de presó per al mosso com a cooperador necessari d’un delicte de tràfic de drogues, a més d’una multa de 66 milions. La fiscal va assenyalar que “sabia el que volien portar i s’assegurava una participació que pogués justificar”.