Cas crim del jove Pol Cugat: troben sang al cotxe d'un sospitós del crim de les Borges Blanques

Imatge de la casa de les Borges on hi havia la plantació de marihuana i es va cometre el crim. - SEGRE

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Científica dels Mossos d’Esquadra ha trobat nou taques que presumiblement són compatibles amb restes de sang al cotxe d’un dels tres investigats pel crim de Pol Cugat Peguero, el jove de 25 anys que va ser assassinat fa més de tres anys quan vigilava una plantació de marihuana a les Borges Blanques, el cadàver del qual encara no ha estat trobat, segons ha pogut saber aquest diari. Es tracta d’un Audi Q5 de C.P.P, un dels tres homes que el dia 23 d’octubre del 2021 van acudir a la comissaria dels Mossos de Lleida per denunciar l’assassinat, com va avançar SEGRE.

La inspecció va tenir lloc el passat 9 de desembre a petició de la Fiscalia i es van trobar taques al suport del seient del copilot, a les estores de la part posterior i al maleter (en un plàstic, safata i un lateral). Van utilitzar llums forenses per visualitzar espectres fora del rang visual humà que serveixen per detectar sang. Ara els resultats del laboratori hauran de confirmar si les mostres trobades són de sang i si corresponen a la víctima.

La família de la víctima ha recorregut i demana que un d’ells es mantingui com a imputat

Els altres dos investigats pel crim són A.M.B. i A.A.P. El primer és l’únic que ha estat empresonat uns mesos per l’assassinat i seria el principal sospitós per als Mossos, com va avançar aquest diari, mentre que els altres són dos dels tres homes que el 23 d’octubre del 2021 van acudir a la comissaria dels Mossos de Lleida per denunciar el crim. El cotxe de Cugat va ser trobat a Lleida i hi havia restes de la seua sang.

La jutge exculpa set dels deu investigats

El jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida ha arxivat provisionalment la causa penal contra set de les deu persones investigades per l’assassinat després de la petició de la Fiscalia del novembre passat. Es tracta de N.P.C., A.B.M.S., M.N., I.K., X.C.G., J.B.M. i J.M.Q.C. Tanmateix, Josep Lluís Jordan, lletrat de la família de la víctima, ha presentat un recurs per demanar que es mantingui com a investigat N.P.C., que seria un dels responsables de la plantació i que també va acudir a la comissaria per denunciar el crim i la desaparició de Pol Cugat.

El Ministeri Públic ha demanat que els exculpats siguin citats com a testimonis perquè puguin aportar pistes ara que ja no estan imputats. Quan es declara com a testimoni no es pot mentir (com a imputat sí).

També s’està pendent de rebre dades de Google per obtenir informació detallada sobre la ubicació del telèfon de la víctima, l’últim senyal de cobertura de la qual es va ubicar a Castelldans fins que es va apagar. Fins ara, l’empresa s’ha negat apel·lant a la llei de protecció de dades, entre altres aspectes.

D’altra banda, val a dir que si el cas arriba a judici, malgrat que no s’hagin trobat les restes de Pol Cugat, serà el primer que se celebri a Lleida sense cadàver de la víctima d’un crim.