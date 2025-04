Joan Estévez, conegut amb el nom d'Espinosa, en una imatge del documental 'Mercenario'.Cedida a l'ACN per Movistar Plus+ i The Mediapro Studio

Mercenario, documental dirigit per Juanma Arizmendi, aprofundeix en l’experiència del combatent aranès Joan Estévez, Espinosa, a les trinxeres d'Ucraïna. Més enllà de la seva vivència al front, on es juga la vida en primera línia, la història se centra en les seqüeles emocionals i psicològiques que la guerra li ha deixat, especialment l'estrès posttraumàtic. “Ens entrenen per matar i sobreviure, però ningú ens prepara per tornar a casa”, reflexiona Estévez en una entrevista amb l’ACN. La producció, impulsada per Movistar Plus+ i The Mediapro Studio, s’estrenarà aquest dijous a la plataforma.

En una entrevista amb l’ACN, la periodista Anna Surinyach explica que amb Joan Estévez es coneixen de fa anys. Ella és fotoperiodista i estava a Ucraïna en el mateix moment en què hi era Joan Estévez i es van posar en contacte. Surinyach va animar-lo que gravés des del front uns àudios explicant les seves sensacions i així ho va fer. “Els àudios tenien molta informació i després li proposo fer uns vídeos”. A partir d’aquí, amb aquest material “tan potent” van parlar amb Mediapro que tenien tota aquesta informació. “La idea era no només explicar què passa a primera línia, sinó sobretot com es torna d’aquesta primera línia”, assenyala.

Estévez, de la Vall d’Aran, és un soldat format en unitats d’elit de l’exèrcit espanyol i la Legió estrangera francesa i actualment forma a Espanya altres combatents. La història narra com Estévez va deixar una vida enrere per anar a combatre a la guerra d'Ucraïna. “No és que estigui a casa i que les coses vagin malament i marxi cap a Ucraïna, sinó que jo ja treballava com a mercenari a l’exèrcit francès i des d’allà s’obre una oportunitat d’anar a Ucraïna”, diu Estévez. Explica que un cúmul de factors professionals i personals l’acaben portant fins allà.

Estévez va gravar amb la càmera imatges des de la primera línia de combat i assegura que fer-ho va ajudar-lo molt. “Jo era el meu propi psicòleg, anava buidant tot allò que vivia”.

La seva història mostra l’horror de la guerra i els efectes de l’estrès posttraumàtic. De fet, la seva batalla comença quan torna a casa per intentar refer la vida que va deixar enrere. El protagonista diu que l’equip del documental tenia clar que aquesta història tindria èxit si aconseguien explicar la part de la tornada. “Aquesta és una guerra que està gravada a TikTok i Youtube amb soldats gravant-se (...) i per això vam ser molt persistents en intentar treure la part humana que hi ha després d’una guerra”, destaca.

Estévez apunta que volien reflexionar en “com pot ser que et preparin tant per matar i sobreviure i ningú et prepari per al que ve després, per la tornada casa i per enfrontar-te a la vida real que per un soldat és més dura que la del combat”.

Per la seva part, el director del documental, Juanma Arizmendi, explica a l’ACN que de la història d'Estévez el que més li interessava era perquè havia arribat allà i que li passaria després. “La història va anar cap a llocs bastant foscos en alguns moments i Joan Estévez no va deixar d’explicar-la i no es va deslligar del projecte”, desgrana el director, qui ha destacat la seva valentia.

Una "història humana amb molts matisos"

Estévez ha animat a tota la gent que és antimilitar i que rebutja els soldats que vegi el documental i "així sàpiga realment que és un soldat, que és també una persona que té cultura". Arizmendi afegeix que també l’haurien de veure tots aquells que estan més a favor de les guerres. En aquesta línia, Surinyach creu que és una pel·lícula que ajuda molt a treure tòpics perquè és una història “molt humana” i té molts matisos.

La pel·lícula està escrita per Anna Surinyach, Juanma Arizmendi, Ignacio Acconcia i Marçal Cebrián, que acaba de guanyar la Biznaga de Plata al millor guió al Festival de Màlaga per la pel·lícula 'Los tortuga', de Belén Funes).

Jorge Ortiz de Landázuri i Marijo Larrañaga amb els productors executius per part de Movistar Plus+, i Gilbert Arroyo, Lola Clemente i Amparo Castellano són els productors executius per part de The Mediapro Studio