El Lleida CF iniciarà un preconcurs de creditors: “si no es resol en tres mesos liquidarem el club”

El Lleida CF es troba en una situació econòmica delicada que l'ha portat a anunciar l'inici d'un procés preconcursal. Marc Torres, adjunt a la presidència del club lleidatà, ha explicat avui els problemes financers que afronta l'entitat, entre els quals destaca un deute de quatre milions d'euros amb l'Agència Tributària i tensions de tresoreria que dificulten el funcionament diari.

Torres ha detallat que les dificultats es remunten a principis de juliol, quan la Federació Espanyola va posar traves per retornar 246.000 euros que Luis Pereira, president del club, havia dipositat com a garantia. "La inscripció del club es va produir el dia abans de la data límit, provocat pel retard dels diners", ha afirmat l'adjunt a la presidència, qui ha assegurat que la Federació es nega a retornar aquests diners al·legant impagaments del club amb Hisenda, tot i ser "diners del patrimoni personal del president".

Luis Pereira plegarà

Tant si s'aconsegueix com no, l'actual president del Lleida CF ha assegurat que, passi el que passi, ell no vol continuar.

Increment significatiu del deute tributari

Un altre dels problemes greus exposats per Torres és l'augment del deute amb Hisenda. "A principis de maig de l'any passat, quan teníem un acord tancat amb l'agència tributària, ens comuniquen que s'inicia una nova inspecció pel període 20-21", ha explicat. Aquesta inspecció ha suposat sumar 800.000 euros més als deutes ja existents, cosa que va fer que comencéssim la temporada amb 1,2 milions en negatiu, fet que ha obligat el club a realitzar un "aprovisionament extra" generant tensions de tresoreria.

Fallida d'inversions externes

El tercer factor que ha agreujat la situació ha estat la retirada d'un fons d'inversió que havia de proporcionar capital al club. "El pla de negoci incloïa actuacions al Camp d'Esports, i tots sabeu què va passar fa unes setmanes ", ha indicat Torres, referint-se als recents problemes amb l'estadi municipal que han fet que els potencials inversors "posessin el fre de mà".

Solucions a curt termini i possible liquidació del club

Davant aquesta realitat, Torres ha anunciat que "la setmana vinent iniciarem un preconcurs de creditors", explicant que la situació preconcursal els ha de permetre "guanyar temps i renegociar el deute" durant un període de tres mesos. De la mateixa manera, ha assegurat que si en tres mesos no es troba una solució al problema, s'haurà de liquidar el club.

Paral·lelament, ha assegurat que estan mantenint converses amb "dos grups d'empresaris que tenen interès en aportar capital al club" per garantir-ne la viabilitat futura.

"No són excuses, són realitats. Ho tenim tot documentat", ha subratllat Torres, qui ha admès els retards en pagaments i els errors en la gestió, tot demanant temps per trobar solucions. "Volem que el club tingui viabilitat, però necessitem temps. La situació de la ciutat tampoc hi ajuda", ha conclòs, reconeixent l'impacte negatiu que aquestes notícies tenen per a la imatge del Lleida CF.