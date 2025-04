A punt de la desaparició

El Lleida CF es troba en una situació límit, que el pot abocar a la desaparició d’aquí a tres mesos si no troba la injecció econòmica necessària per renegociar els seus deutes. Per això, la setmana que ve presentarà un preconcurs de creditors, ja que no pot atendre els pagaments a treballadors i proveïdors.

Per aconseguir els ingressos necessaris, el club està negociant amb dos grups inversors interessats que, si prosperen les negociacions, haurien d’agafar el relleu a Luis Pereira, que va anunciar que no seguirà la temporada vinent. No obstant, si d’aquí a tres mesos no s’assoleix una solució, es presentarà el concurs de creditors i la desaparició del club només s’evitaria si algú assumeix el deute actual, xifrat en uns 4 milions d’euros. Tanmateix, segons ha pogut saber SEGRE, arribada l’esmentada situació, el club hauria de decidir si el concurs és o no de liquidació.

Així ho va explicar Marc Torres, l’adjunt a la presidència, que va comparèixer ahir juntament amb el president Luis Pereira per donar explicacions sobre l’actual situació de tensió de tresoreria, que genera els impagaments que viuen els treballadors del club, provocats, segons Torres, per tres factors principals.

El primer, el no-retorn de l’aval per inscriure l’equip en la temporada 2023-24 per part de la RFEF, que va provocar arrancar la temporada amb un dèficit d’ingressos de 400.000 euros (246.000 per l’aval de la 2023-24, cosa per la qual el club ha presentat una denúncia, acusant d’apropiació indeguda la RFEF; i la resta pel que Pereira va haver d’avalar per a la inscripció de la present campanya). El segon, l’aparició de 800.000 euros més de deute amb l’Agència Tributària –que se sumen als 1,7 milions anteriors–, corresponents als exercicis entre 2019 i 2021, quan els Esteve dirigien el club; i el tercer, la retirada d’un possible inversor, que “va posar el fre de mà” després del conflicte amb la Paeria pel conveni del Camp d’Esports.

Per tot això, Torres va argumentar que “hem demanat el preconcurs de creditors per parar el temps, la qual cosa ens ha de permetre renegociar els deutes i continuar treballant perquè el capital extern doni liquiditat i solvència”. Va reconèixer que un descens a Tercera RFEF dificultaria l’operació i que “volem que al final de temporada estiguin pagades les nòmines”. “Tenim tres mesos per trobar una solució, si no arriba, es presentarà el concurs del club i es produirà la liquidació, tret que algú aparegui i assumeixi tot el deute, d’uns quatre milions”, va afegir Torres, qui va detallar que “estem negociant amb dos grups de fora de Lleida, però la situació tampoc no ajuda”. De fet, Pereira, en una de les poques coses que va comentar per la seua dificultat en la parla, va dir que “jo no continuaré l’any que ve”.