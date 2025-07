L'angoixant vídeo d'un veí d'Agramunt circulant per un camí amenaçat pel gran incendi de Torrefeta

Publicat per segre Imatges cedides a SEGRE Creat: Actualitzat:

Quatre dies després de l'inici del virulent incendi de Torrefeta i Florejacs, que va afectar terreny de tres comarques i que va acabar amb la vida de dos persones, ens continuen arribant testimonis de la potència d'aquest foc, considerat de sisena de generació, amb una velocitat de propagació inèdita a Catalunya que va arribar als 28 quilòmetres per hora. En aquesta ocasió es tracta de l'enregistrament d'un veí d'Agramunt que circulava per camins entre aquesta localitat de l'Urgell i el nucli de Donzell, on té una finca. Tot i que a l'home li constava que l'incendi es trobava a uns 10 quilòmetres, es va veure sorprès per la potencia del vent, que va fer el que fum els deixés sense visibilitat i que les flames s'aproximessin amb velocitat a la seua posició. "Veies a la gent que no sabien cap a on anar, no veien d'on venia el foc", explica.

Aquest veí assegura que les alertes de confinament "van arribar tard". En aquest sentit, afirma que les imatges van ser enregistrades cap a les 7 de la tarda i l'avís d'emergència al mòbil va saltar quan passaven pocs minuts de les 8 del vespre. "Les alarmes van sonar quan tot estava cremat", afirma.

Les alertes rebudes pels veïns d'Agramunt.

El nucli de Donzell, a l'Urgell, es troba a uns deu quilòmetres del de Cosó, a la Noguera, on van pedre la vida els dos homes.

L'incendi, encara per extingir tot i que està controlat, hauria estat causat per una segadora, segons la hipòtesi amb què treballen els Agents Rurals. Aquest cos continua treballant a la zona afectada per l'incendi per acabar de delimitar la zona afectada per les flames i verificar l’evolució del foc davant de possibles represes que puguin augmentar la superfície cremada. Per fer-ho, utilitzen helicòpters i drons, a més d’unitats a peu que recorren els 94 quilòmetres de longitud que fa el perímetre.

El foc ha afectat unes 6.000 hectàrees, segons dades provisionals.. La ràpida velocitat de propagació, que va arribar als 28 quilòmetres per hora, va fer que entre el paisatge cremat quedessin arbres que pràcticament estan intactes. Els Bombers van continuar ahir a la nit a la zona amb 10 dotacions. Ahir també van treballar en altres incendis a la Baronia de Rialb i Bellpuig.

D’altra banda, familiars i amics d’Omar Fabián Agudelo, un dels dos morts en l’incendi, han iniciat una col·lecta per aconseguir prou diners perquè la seua mare i el seu germà puguin viatjar des de Colòmbia per al funeral. Els interessats poden fer un bizum al telèfon 645357639.