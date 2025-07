Denúncia a una clínica d’estètica de Lleida per una suposada mala praxi

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’actriu lleidatana Blanca Espino ha denunciat un cirurgià plàstic d’una clínica estètica de la capital del Segrià per suposada negligència mèdica, al sotmetre’s a cinc operacions de mentó que li van provocar múltiples lesions, segons va avançar ahir La Vanguardia. Les quatre últimes intervencions van ser a conseqüència de la primera, que va tenir lloc el 26 de març del 2015.

Des d’aleshores, Espino ha hagut de passar un total de tretze vegades pel quiròfan (en mans d’altres professionals) per intentar reparar les afectacions causades pel demandat, que està a dia d’avui inhabilitat per a la pràctica mèdica per un altre cas, assegura el rotatiu. Després de deu anys d’intervencions, l’actriu al·lega que pateix seqüeles tant físiques com psíquiques. El judici està previst per al febrer del 2026.

Al principi, es tractava d’un procediment quirúrgic que no presentava gaire dificultat i que consistia a resoldre un petit sobrant de teixit que li havia quedat després d’una altra cirurgia a la qual es va haver de sotmetre per un desgast ossi mandibular sever, recull el diari. La demanda interposada per Espino, coneguda per formar part de l’elenc de la sèrie Isabel d’RTVE, recull que el problema s’hauria pogut resoldre amb una simple incisió. La denúncia afirma que les nombroses operacions “van empitjorar greument i ostensiblement l’estat previ que presentava”, per la qual cosa va quedar “sense sensibilitat al mentó, a l’haver estat aquest llimat en tota l’extensió amb afectació al llavi inferior”, segons La Vanguardia.

Des de la primera cirurgia, fa més de deu anys, l’actriu no ha tornat a treballar ni a exercir cap professió. Per pagar les intervencions, la mare d’Espino va haver de vendre’s el pis que tenia a Lleida i va demanar diversos préstecs que la van portar a la ruïna, fins que el 2021 va poder acollir-se a la llei de la segona oportunitat.

Condemnes per casos similars

El 2018, l’Audiència de Lleida va condemnar a penes de presó i inhabilitació dos cirurgians plàstics com a autors d’un delicte de lesions per imprudència professional durant una operació d’estètica a Lleida a una dona a qui van causar 20 perforacions a l’intestí i van deixar amb greus seqüeles que la van obligar a passar dos mesos a l’UCI.