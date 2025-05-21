TRIBUNALS
Amics de l’assassinat a les Borges diuen que els seus ‘caps’ li devien diners
Declaren com a testimonis davant la jutge pel crim de Pol Cugat, el cadàver del qual no ha aparegut. L’advocat de la família afirma que era una organització criminal
Amics de Pol Cugat Peguero, que va ser assassinat l’octubre del 2021 quan custodiava una plantació de marihuana a les Borges Blanques i el cadàver del qual encara no ha estat trobat, en un cas que va avançar SEGRE, van declarar ahir davant del jutjat d’Instrucció 4 de Lleida que el jove de 25 anys tenia mala relació amb els caps de la xarxa perquè li devien diners per fer de vigilant del cultiu.
Així ho va assegurar ahir Josep Lluís Jordan, advocat de la família de Cugat, que va afegir que “estava dolgut perquè no cobrava i havia de pagar un crèdit. A més tenia un gran disgust i necessitava desfogar-se del pes que portava a sobre, perquè sabia que no estava fent una cosa bona”. Val a recordar que la principal hipòtesi dels investigadors i de la família és que els imputats van posar fi a la vida de Pol Cugat perquè s’hi va enfrontar perquè li paguessin pel seu treball, van ocultar el seu cadàver i es van emportar la marihuana, simulant un narcoassalt.
Ahir van declarar la mare de la víctima i tres amics –amb dos d’ells compartia l’afició per l’escalada i amb un tercer va tenir relació quan ja vigilava la masia. Demà i dilluns declararan cinc persones més com a testimonis –anteriorment havien estat imputades–, entre elles la persona que va llogar una habitació a un dels sospitosos, A.B.M., amb l’objectiu d’aclarir què va fer quan es va produir el crim. El lletrat va afegir que “les declaracions han permès establir els vincles del Pol amb els caps de l’organització criminal, que funcionava com una empresa”. Jordan va assegurar que “han servit per acreditar que no va desaparèixer de manera voluntària sinó que el van assassinar”, i va insistir que continuaran lluitant per localitzar el cos.
D’altra banda, val a recordar que la tarda del dissabte 23 d’octubre de l’any 2021 tres homes –A.A.P., C.P.P i N.P.C.– es van presentar a la comissaria dels Mossos de Lleida per denunciar que algú havia matat el vigilant de la seua plantació de marihuana. Van dir que havien vist el cos amb una bossa de plàstic al cap, que estava lligat de peus i mans i els havien robat la droga. Un quart implicat, A.B.M., va ser detingut i empresonat mesos després.
Tres imputats com a presumptes autors
Hi ha tres homes imputats pel crim de Pol Cugat: A.M.B. –l’únic que ha estat empresonat i que els Mossos sospiten que seria un dels autors materials–, A.A.P. i C.P.P. –fa uns mesos es van trobar nou taques compatibles amb restes de sang al seu cotxe. A més a més, la jutge va arxivar la causa contra set persones més, una d’elles N.P.C. –un dels individus que van acudir a comissaria.
Tanmateix, la família de Cugat va recórrer l’arxivament contra aquest home perquè considera que també va participar en l’assassinat.