El rei emèrit Joan Carles parla al seu llibre d'aquest ritual al Pirineu de Lleida: "No m'ho perdia sota cap concepte"
Les llibreries lleidatanes ja tenen disponible 'Reconciliació' de Joan Carles I, on destaca la seva vinculació amb Baqueira Beret i els Pirineus
Les llibreries de Lleida tenen disponible des del passat dimecres les memòries del rei emèrit Joan Carles I, titulades "Reconciliació" (Planeta), que s'estan venent "com qualsevol altra novetat", segons assenyalen des dels establiments locals.
El llibre, que va sortir a França fa un mes abans de la seva publicació a Espanya, ja havia generat expectació entre els clients lleidatans, que ara s'hi apropen per "curiositat i morbositat".
Lleida, present al llibre
En diversos fragments del seu llibre de memòries, Joan Carles I relata amb especial afecte la seva vinculació amb Baqueira Beret, l'estació d'esquí situada als Pirineus lleidatans, que descriu com un refugi estimat i un espai de convivència familiar. El monarca no només la presenta com un lloc de descans, sinó també com l'escenari de moments polítics i personals transcendentals. En un passatge, explica com, després d'una compareixença pública, va viatjar amb la reina Sofia a Baqueira per recuperar forces, però aquella mateixa nit van rebre la notícia de la mort de la reina Federica, mare de Sofia.
L'estació d'esquí lleidatana també va ser escenari de trobades polítiques delicades. El rei revela que va convocar el general Alfonso Armada a sopar a Baqueira per conèixer de primera mà l'estat d'ànim de les tropes en un moment d'inestabilitat política i militar. Cal recordar que Armada, que havia estat governador militar de Lleida, acabava de ser ascendit a segon cap de l'Estat Major, malgrat l'oposició d'Adolfo Suárez. A més, Joan Carles I recorda un atemptat frustrat d'ETA a Baqueira l'hivern de 1986, quan una bomba va esclatar prop de l'Hotel Montarto.
Els Pirineus com a espai familiar i promoció turística
A les seves memòries, el rei emèrit destaca que les vacances d'esquí als Pirineus eren un ritual ineludible dins la seva agenda personal. "Tenia la meva vida familiar, amb els seus rituals ineludibles que no em perdia sota cap concepte: les vacances d'esquí als Pirineus...", escriu el monarca, subratllant la importància d'aquestes escapades per reforçar el vincle amb la seva família i amb el territori.
Joan Carles I també reivindica el seu paper com a promotor turístic de les estacions d'esquí del Pirineu, com Baqueira Beret o Boí Taüll. "Cada estada d'esquí als Pirineus reforçava l'atractiu de la regió i d'aquest esport que els espanyols amb prou feines practicaven abans del meu regnat", afirma a les seves memòries, que arriben en un moment en què les estacions del Pirineu lleidatà preparen la temporada 2025-2026 amb una oferta que combina esquí alpí, esquí de fons, raquetes de neu i activitats a la natura.