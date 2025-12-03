El macrojudici per la partida més gran de cocaïna de Lleida durarà 4 dies
A partir de dimarts i hi ha 5 acusats, entre ells un mosso d’esquadra, que s’enfronta a una petició de 9 anys de presó. Citats una vintena d’investigadors
L’Audiència de Lleida té previst acollir la setmana vinent i en quatre sessions el macrojudici per la partida de cocaïna més gran trobada mai a Lleida. Es tracta de l’operació Street-22 de la Guàrdia Civil, que va suposar que el 4 de gener del 2022 s’intervinguessin 620 quilos de cocaïna –valorada en 22,3 milions d’euros– ocults al rotor d’un generador elèctric procedent de Panamà.
Hi ha cinc acusats, entre ells un agent dels Mossos d’Esquadra, S.O.M., per al qual la Fiscalia sol·licita una condemna de nou anys de presó i una multa de 66 milions d’euros, com va avançar SEGRE. El Ministeri Públic també sol·licita aquesta condemna per a tres acusats més i l’eleva fins als 11 anys per al cinquè per reincidència.
Estan citats a declarar una vintena dels investigadors de la Guàrdia Civil però també dels Mossos d’Esquadra, entre ells de la Divisió d’Afers Interns (DAI) de la policia catalana o l’investigador que es va encarregar de l’anàlisi del patrimoni del mosso investigat.
El Ministeri Públic acusa S.O.M. de formar part de l’organització, conèixer el contingut del contenidor de Panamà, llogar un mes abans la nau del polígon El Segre on s’havia de dipositar la mercaderia i participar en el finançament de l’operació amb 85.000 euros. Va ser detingut el 23 de març del 2023 –un any i dos mesos després– acusat de blanqueig vinculat amb el narcotràfic. Va quedar en llibertat amb càrrecs i va ser suspès de sou i feina.
22,3 milions d’euros en droga
La investigació es va iniciar el desembre del 2021 al port de Barcelona quan es va detectar l’enviament d’una mercaderia sospitosa procedent de Panamà. Es tractava d’un rotor de dotze tones que tenia per destinació una societat l’administrador de la qual era un empresari lleidatà.
L’obertura es va fer el 4 de gener al polígon d’El Segre. Van trobar 620 quilos de cocaïna amb un valor de mercat de 22,3 milions d’euros si es venia per quilos, podent assolir un valor de 67,7 si s’hagués venut a la menuda.
Aquest cas va ser el vèrtex de la macrooperació Miltruck-Frenchi, que ha suposat la desarticulació d’una de les organitzacions més grans dedicades al tràfic internacional de cocaïna a Espanya i la més important amb base a Catalunya. Es jutjarà a l’Audiència Nacional.