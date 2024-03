Detenen un mosso de Lleida per blanqueig relacionat amb el narcotràfic

Els Mossos, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera van detenir ahir a Lleida un agent del primer cos acusat de blanqueig de capitals relacionat amb narcotràfic. El relacionen amb la partida de 620 quilos de cocaïna. Es dona la circumstància que va ser l'agent que va denunciar per l'1-O comandaments de Mossos, que van ser exculpats.

Els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera van detenir ahir al matí S.O.M., un agent de la policia catalana acusat de blanqueig de capitals vinculat amb el narcotràfic. Concretament, els investigadors el relacionen amb la partida de cocaïna més gran intervinguda a Lleida: els 620 quilos de cocaïna –valorada en 22 milions d’euros– que van ser decomissats el mes de gener de l’any 2022 en un rotor de 12 tones procedent de Panamà que tenia per destinació una societat. A més, es dona la circumstància que es tracta de l’agent que va denunciar comandaments dels Mossos a Lleida per l’1-O. Tots ells van ser exculpats (vegeu el desglossament).

L’agent, que ha pertangut a unitats com ARRO i Trànsit, feia temps que estava sent investigat. Va ser arrestat ahir al matí al seu domicili, un xalet situat al carrer Magí Morera, a la Zona Alta de Lleida, després d’un escorcoll que es va allargar més de dos hores. L’arrestat tenia negocis paral·lels a la seua professió –principalment del sector immobiliari i de subhastes– i el seu patrimoni no parava de créixer amb l’adquisició de propietats, places de pàrquing, dos llicències de taxi i vehicles –algun d’alta gamma, com un Audi Q8–, segons van apuntar fonts solvents. Tot això, unit a les sospites que podria estar relacionat des de fa temps amb un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues des de feia temps, la qual cosa va motivar una investigació conjunta entre els Mossos d’Esquadra (la Divisió d’Afers Interns), la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera.

Té negocis paral·lels i el seu patrimoni no parava de créixer, segons els investigadors El tribunal va rebutjar taxativament que els investigats cometessin cap delicte

En l’escorcoll d’ahir van participar una vintena d’agents –fins i tot un gos ensinistrat– dels diferents cossos. A les 11.40 hores, els Mossos es van emportar el detingut, que es va tapar el rostre amb una dessuadora amb caputxa roja i anava sense manilles. Darrere d’ell van sortir mitja dotzena d’agents carregats amb caixes que, pel que sembla, contenien documents i ordinadors. L’arrestat va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Mollerussa.Es dona la circumstància que un altre dels agents de la policia catalana de Lleida està investigat en una altra causa per tràfic de cocaïna. El policia va ser denunciat per la Divisió d’Afers Interns al descobrir la seua presumpta implicació en la venda i compra de droga a través del WhatsApp d’un arrestat, com va avançar SEGRE. Va ser apartat del servei.

Va denunciar per l’1-O comandaments de Mossos, que van ser exculpats

L’arrestat és l’agent que va comparèixer davant de la Guàrdia Civil per denunciar els comandaments de Mossos de Lleida pel dispositiu de l’1-O, la qual cosa va derivar en una causa penal contra el comissari Xavier Monclús i tres comandaments més per suposada inacció en el dispositiu per impedir la celebració de l’1-O a Ponent. Ho va fer en qualitat de testimoni protegit. Als comandaments se’ls va investigar pels suposats delictes de desobediència, falsedat documental i revelació de secrets. Així, la Guàrdia Civil, per ordre del jutjat d’instrucció número 4, va escorcollar la comissaria de Lleida el 19 d’octubre del 2017 per buscar informació i van demanar els enregistraments de la centraleta de comunicacions i el bolcatge d’informació de tres mòbils, dos dels quals de dos alts càrrecs dels Mossos i el tercer, d’un agent, així com documentació. El jutjat va arxivar el cas al considerar que els investigats “van mobilitzar tots els efectius disponibles [608] i es van posar a disposició del compliment del pla operatiu”. També va afegir que no s’havia “acreditat cap indici que tinguessin control sobre el dispositiu plantejat” i que no es van falsificar actes. La Fiscalia va recórrer davant de l’Audiència perquè, segons la Guàrdia Civil, “van col·laborar de forma activa en el referèndum il·legal servint les seues dotacions per identificar i revelar la posició de la resta de cossos i donar auxili a les associacions civils”, extrem que va desestimar taxativament el tribunal, que va exculpar els comandaments.

Droga procedent de Panamà i valorada en 22 milions d’euros

Se’l relaciona amb l’operació Street-22, que ha suposat la partida de cocaïna més gran intervinguda a Lleida: els 620 quilos de cocaïna –valorada en 22 milions– decomissats el gener del 2022 en un rotor procedent de Panamà que tenia per destinació una societat l’administrador de la qual era un empresari lleidatà. Hi va haver sis detinguts i vuit investigats. El primer arrestat va ser J.L.R.P., detingut llavors com a destinatari de la mercaderia, com va avançar SEGRE. Hi va haver un altre arrestat a Lleida, J.G., soci en un dels negocis de J.L.R.P. A Lleida hi ha dos investigats més i hi va haver arrestos a Salou, Eivissa, Barcelona i Guadalajara.