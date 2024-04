L’ajuntament de Lleida preveu un gran supermercat en la reforma del mercat de Fleming

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida preveu que el mercat municipal de Ronda-Fleming tingui un gran supermercat de fins a 3.707,37 metres quadrats una vegada n’hagi dut a terme la reforma. Així figura als documents de la consulta preliminar que ahir va publicar a la plataforma de contractació pública de la Generalitat per analitzar la viabilitat de la renovació del mercat amb aquest model, ja que el consistori preveu que l’equipament compti amb un supermercat que serveixi per captar i atreure clientela i que es complementaria amb parades de particulars, un model que ja ha utilitzat per al mercat de Cappont.

La documentació indica que els 1.576,54 metres quadrats de la planta subterrània, que ara és un pàrquing, així com 1.584,34 de la planta baixa es podrien posar a disposició de l’empresa interessada a obrir un supermercat des de l’inici del contracte, mentre que les altres 4 parcel·les d’aquesta mateixa planta que tenen una concessió encara vigent podrien estar disponibles una vegada aquesta s’extingeixi, que serien a partir dels anys 2026, 2027, 2037 i 2042. Als documents també figura que la Paeria gestionaria almenys el 25% de la superfície de la planta baixa per licitar-lo per a paradistes. Actualment el mercat compta amb sis paradistes, en va arribar a tenir una trentena i al gener van reclamar actuacions puntuals i obrir el pàrquing abans que dur a terme una gran reforma.