Revés a la titulació conjunta de la UdL i vuit universitats europees

La Unió Europea no ha concedit finalment finançament al projecte presentat per la UdL i vuit universitats més dels Països Baixos, Suècia, Noruega, Estònia, França, Alemanya, la República Txeca i Itàlia per crear la Universitat Europea de Ciències de la Vida per a la Sostenibilitat compartint alumnes i docents. Per la seua banda, el rector de la UdL, Jaume Puy, va indicar que la sol·licitud va superar el llistó mínim fixat en la convocatòria, però la partida ja s’havia esgotat a l’haver-n’hi d’altres amb més puntuació.

El projecte demanava una aportació global de 14,5 milions d’euros, dels quals 1,4 haurien correspost a Lleida, per crear graus conjunts, facilitar estades d’estudiants i docents als nou centres i crear un centre científic, entre altres objectius.Tanmateix, Puy va indicar que les universitats que hi participen no l’han abandonat, sinó que l’holandesa de Wageningen, que és el que coordina els nou socis, està explorant altres possibilitats de finançament europeu per poder tirar endavant aquesta iniciativa en un format més reduït. Per això està prevista una reunió de tots els membres d’aquest consorci al setembre.

D’altra banda, el rector va destacar que en tot cas aquest projecte és molt positiu per a la UdL perquè li permet participar en una xarxa amb els principals centres universitaris europeus en l’àmbit agroalimentari i de ciències de la vida. A part de la de Wageningen, són la italiana de Tuscia (a Viterbo), la de Hohenheim a Alemanya, l’Institut Agrofrancès, les de Ciències de la Vida a Estònia, la República Txeca i Noruega i la de Ciències Agrícoles amb seu a Upsala (Suècia).

Així mateix, el rectorat de la UdL va acollir el mes de maig passat una sessió de presentació del projecte per part de representants de la Universitat de Wageningen (Països Baixos) i de la xarxa Euroleague for Life Sciences.