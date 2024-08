Una nadó d'onze mesos mor atropellada per un vehicle en un aparcament a Arties

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nadó d’onze mesos va morir ahir al matí al ser atropellada en un aparcament a l’entrada d’Arties, al municipi de Naut Aran. Pel que sembla, els seus pares l’havien deixat asseguda a terra al costat del seu cotxe, del qual estaven baixant una bicicleta, però s’hauria posat a gatejar i en aquell instant un altre vehicle va entrar a l’aparcament i va atropellar a la nadó al no adonar-se de la seua presència. La petita va patir una hemorràgia i va entrar en parada cardíaca. El personal sanitari no va poder fer res per salvar-li la vida i hauria mort de camí a l’hospital.

La sala de control d’emergències d’Aran va rebre l’avís a les 10.30 hores i va activar una dotació dels Pompièrs, un equip del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), un metge i una infermera de l’Hospital de la Val d’Aran, un helicòpter medicalitzat i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra. Els serveis d’emergència van tallar durant gairebé dos hores la circulació a la carretera C-28, situada a pocs metres del pàrquing i on va aterrar l’helicòpter del SEM. La policia catalana ha obert una investigació per aclarir les causes de l’incident, encara que tot apunta a un accident de trànsit.L’ajuntament de Naut Aran, que ahir va expressar el seu condol als familiars de la petita, va anunciar que farà fer onejar les banderes oficials a mig pal fins dilluns que ve com a mostra de dol. Fonts properes al cas van assenyalar que la família de la nadó té una segona residència a Betren i és molt coneguda a Aran.

Aquesta és la segona tragèdia que pateix la Val d’Aran en menys de dos setmanes. El 18 d’agost, un nen de nou anys va morir en un incendi al seu habitatge de Bossòst. El foc va tenir lloc cap a les dos del migdia en una casa de dos plantes al carrer Sant Antoni. Van ser els veïns els qui van donar la veu d’alarma i van intentar auxiliar la família fins que ràpidament van arribar els serveis d’emergències. El petit es trobava a la seua habitació, a la part de dalt, mentre que la resta de la família, els pares i la germana petita, eren en la de baix. Una gran fumarada va afectar l’immoble, l’estructura del qual no va resultar danyada. Com a conseqüència, tres famílies van haver de passar la nit que va seguir l’incendi en un hotel. El municipi de Baish Aran va decretar tres dies de dol oficial mentre els Mossos van obrir una investigació per determinar les causes de l’incendi, que tot apuntava que es va originar de forma accidental.