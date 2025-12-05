SANITAT
Brot de norovirus a l'hospital Santa Maria de Lleida amb almenys 8 casos i 2 ingressats
Hi ha dos possibles encomanats que estan pendents de confirmació microbiològica. Una malaltia que provoca vòmits, diarrea i malestar general
L’hospital Santa Maria va confirmar ahir la detecció d’un brot de norovirus, una infecció que produeix vòmits, diarrea i malestar general, i de moment té confirmats almenys 8 casos, dels quals 2 estan ingressats “per criteris clínics i de comorbiditat”. Segons van informar fonts de l’hospital, els primers indicis del brot es van detectar la setmana passada i es van identificar els pacients amb símptomes compatibles amb el norovirus. Aquestes anàlisis van confirmar vuit casos i dos “sospitosos” que estan ingressats i estan pendents de confirmació microbiològica, els resultats de la qual es coneixeran en les pròximes hores.
Les mateixes fonts van assenyalar que “la majoria dels quadres detectats han estat lleus, sense un impacte clínic rellevant més enllà d’un possible allargament de l’estada hospitalària en pacients fràgils”, i que el període aproximat de recuperació completa del norovirus és d’“entre 24 i 48 hores en la majoria dels casos”.
Van afegir que, des del moment en què es van detectar els primers casos, l’hospital va activar les mesures preventives de control d’infeccions, com per exemple l’aïllament dels pacients afectats, el reforç de la neteja i desinfecció així com la higiene estricta de mans amb aigua i sabó, que és “la mesura més efectiva davant el norovirus”. Finalment, des del Santa Maria van remarcar que aquest virus “circula àmpliament per la comunitat, especialment durant els mesos d’hivern”, i brots com aquests “són freqüents tant entre la població general com en centres on conviuen persones vulnerables”. Està previst que avui es faci una reunió de seguiment per actualitzar la situació del brot i revisar les mesures de prevenció.
Molt contagiós
El norovirus no és una infecció greu, encara que en nens petits, gent gran i persones vulnerables pot provocar complicacions que comportin l’hospitalització. Es propaga normalment a través d’aliments o aigua i és molt contagiós. Recentment, un equip internacional de científics va detectar una nova variant més contagiosa del norovirus responsable de l’augment de brots de gastroenteritis a nivell mundial entre 2023 i 2024.