Protecció Civil activa l'alerta per la previsió de nevades al centre i nord-est amb cota de 600-700 metres
Una vintena de carreteres necessiten cadenes, entre les quals el port de la Bonaigua, el Cantó i la collada de Toses
ACN Barcelona - Protecció Civil ha posat en alerta el pla Neucat davant la previsió de nevades a partir d'aquest dissabte al matí al centre i nord-est de Catalunya amb una cota de neu de 600-700 metres. La cota pot baixar puntualment als 300-400 metres. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha augmentat el risc de nevades a sis comarques -amb més de cinc centímetres d'acumulació per sobre de 700 metres- que són el Berguedà, el Ripollès, la Selva, Osona, Lluçanès i Moianès. En paral·lel, a les 10.00 hores del matí, una vintena de carreteres necessiten cadenes, entre les quals la C-28 al port de la Bonaigua; la C-13, entre Llavorsí i Esterri d'Àneu; l'N-260 al port del Cantó, la collada de Toses i el coll de la Creu de Perves; i la C-462 al coll de Port.