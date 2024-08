La ruta cicloturística dels Llacs tindrà una passarel·la de fusta de 32 metres de llarg al seu pas per Castell de Mur

Publicat per acn

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida impulsa el cicloturisme al Pallars Jussà amb una nova passarel·la per a bicicletes a la ruta cicloturística dels Llacs. Aquesta construcció transcorrerà de forma paral·lela a la carretera C-13 i salvarà el barranc de l'Espona, una zona del terme municipal de Castell de Mur que presenta un desnivell pronunciat (entre 10 i 12 metres). A petició del consell comarcal del Pallars Jussà i en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística 'Naturalment Lleida', finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea, la Diputació construirà una passarel·la de fusta de 32 metres de llarg per salvar el desnivell i habilitarà 135 metres de camí i carril bici. L'obra està pressupostada en uns 400.000 euros.

El Patronat de Turisme ha optat per dissenyar el pont amb fusta, ja que la infraestructura s'ubicarà en un entorn amb un alt valor paisatgístic i natural. El projecte, que compta amb un pressupost de 396.756,25 euros, està aprovat i ara es treballa en la fase de licitació de les obres.

La ruta cicloturística dels Llacs s'estructura en tres trams i té una longitud de 107 quilòmetres entre el Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà. És paral·lela i complementària a la línia de tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Lleida-la Pobla de Segur. De fet, el tram entre les estacions de Sant Llorenç i Cellers-Llimiana es fa en tren.