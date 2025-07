L’actual bar La Sibil·la de Lleida ja té data de tancament

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

L’icònic establiment La Sibil·la de Lleida cessarà la seua activitat el proper 13 de juliol, data en què finalitza la pròrroga atorgada per la Paeria per mantenir el servei fins completar el procés de nova adjudicació. Els actuals gestors han confirmat que van decidir no participar en el nou concurs públic, mentre que els nous adjudicataris preveuen assumir la gestió de l’emblemàtic bar-restaurant ubicat al Turó de la Seu Vella durant aquest mateix mes.

El consistori lleidatà va preadjudicar aquest dijous la concessió per quatre anys, amb possibilitat de pròrroga per dos més, a l’aliança formada pels grups Canalla (propietaris dels restaurants La Capital, Cantamanyanes i Porco Dio) i Bonobo (gestors de les discoteques Biloba, Manolita i Mima, entre altres locals de lleure). Segons va informar una portaveu municipal, "ara tenen deu dies hàbils per presentar la documentació necessària, i la data d’inici dependrà de quan la presentin". Per la seua part, Xavi Bosch va detallar que "el grup Canalla s’encarregarà de la restauració i nosaltres de la cocteleria".

Novetats en el projecte gastronòmic

El directiu de Bonobo, Xavi Bosch, ha explicat que els plans van més enllà del local de la Contraguàrdia de la Reina (actualment denominat Sibil·la). El projecte inclou la instal·lació de food trucks de forma permanent i la celebració d’esdeveniments tipus "tardeig" a la plaça Hispanoamèrica a partir de 2026. Aquesta última iniciativa representa una novetat al contracte de concessió, que per primera vegada permet ampliar l’oferta gastronòmica i de lleure més enllà de l’espai tradicional de l’establiment.