Food trucks estables i tardejos al Turó de la Seu Vella a partir de l’any que ve

L’ajuntament va preadjudicar ahir la concessió per gestionar i explotar el bar restaurant del Turó de la Seu Vella durant els propers quatre anys –prorrogables fins a dos més– als grups Canalla (propietari dels restaurants La Capital, Cantamanyanes i Porco Dio) i Bonobo (titular de les discoteques Biloba, Manolita i Mima, entre altres pubs). “Ara tenen deu dies hàbils per presentar la documentació necessària, i la data d’inici dependrà de quan la presentin”, va indicar una portaveu municipal. El directiu de Bonobo Xavi Bosch va explicar que, a banda d’agafar les regnes del local de la Contraguàrdia de la Reina –ara anomenat Sibil·la-, preveuen instal·lar food trucks de forma estable i celebrar tardejos puntuals a la plaça Hispanoamèrica a partir de l’any que ve, tal com permet el contracte per primera vegada.

Es tracta d’un terreny sense asfaltar del Turó utilitzat ara com a pàrquing al costat dels antics dipòsits, on ja s’han celebrat festes com Desconecta o Eternum.

Així mateix, també preveuen utilitzar el pati del Baluard del Rei, al costat del Castell de la Suda, per celebrar esdeveniments i festes privades més puntuals. “El grup Canalla s’encarregarà de la restauració i nosaltres de la cocteleria”, va detallar Bosch. Amb la intenció de “convertir aquests espais en un reclam” de la ciutat, els adjudicataris preveuen invertir més de 250.000 euros per adequar-los. “Canviarem l’estètica, format i el nom corporatiu de la Sibil·la, esperem inaugurar el nou projecte a començaments del proper any i els food trucks al març”, va afirmar Bosch. No obstant, els nous gestors preveuen començar a explotar el bar aquest mateix mes, ja que la pròrroga als actuals gestors de la Sibil·la venç el dia 13 (vegeu el desglossament).

La Sibil·la tancarà el diumenge 13

Els actuals gestors de la Sibil·la cessaran la seua activitat el 13 de juliol, quan venç la pròrroga que la Paeria els va concedir perquè el local no hagués de tancar fins a nova adjudicació. Indiquen que van decidir no presentar-se de nou al concurs. Els nous adjudicataris preveuen agafar les regnes del bar aquest mateix mes.