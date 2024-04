detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Diumenge 28 a les 12:00h el Lleida Esportiu s'enfrontarà a l'Europa, en un partit decisiu per a l'assalt al lideratge. Malgrat l’empat dels blaus a Cerdanyola i perdre el primer lloc a la classificació en favor de l’Hèrcules diumenge, el Lleida continua depenent de si mateix per quedar primer. Per això, tant la importància del partit com la campanya d'entrades a preus populars que ha impulsat el club i les crides de les penyes fan preveure una assistència rècord de milers d'aficionats. De fet, el club ha informat aquest divendres que ja s'han venut 3.000 entrades anticipades.

Des de divendres, però, se celebra a l'aparcament del Camp d'Esports la Fira del Marisc i del Pop de Galícia, organitzada pel Centre Gallec de Lleida i dedicada a la gastronomia gallega, amb el pop com a plat estrella.

Per compatibilitzar tant l'aparcament com l'accés al recinte dels espectadors locals i visitants del partit a una hora, quarts de dotze, en què s'espera que la Fira comenci a estar força concorreguda, el Lleida Esportiu ha recomanat a socis i aficionats a través de la xarxa social X que es desplacin amb temps al Camp d'Esports per evitar cues i embussos.