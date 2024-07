Atropella tres persones a les Borges Blanques, davant del bloc de Santiago Rusiñol, i s'escapa

Tres persones van resultar ferides ahir després de ser atropellades per un cotxe a l’avinguda Santiago Rusiñol de les Borges Blanques, davant del bloc de pisos okupat. El conductor va fugir i els Mossos consideren que va ser un atropellament intencionat.

Els serveis d’emergència van ser alertats a les 9.09 hores. Al lloc van acudir quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrulles dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Local i els Bombers de la Generalitat.

Triple atropellament al carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques i un vehicle a la fuga

Dos dones van ser evacuades amb ferides de diversa consideració a l’hospital Arnau de Vilanova i un home va rebre l’alta al lloc. L’autor de l’atropellament va fugir en direcció a la ciutat de Lleida, on s’hauria saltat un control policial.

Els Mossos d’Esquadra van desplegar un dispositiu per localitzar-lo i al tancament d’aquesta edició no s’havia produït cap detenció.

Les víctimes resideixen al bloc de pisos de Santiago Rusiñol, que en els últims mesos ha registrat diferents incidents associats a l’okupació de diversos habitatges.

La policia va obrir una investigació per determinar, entre altres factors, les causes de l’atropellament, que algunes fonts situaven en una discussió entre famílies. Tanmateix, habitants de l’edifici van dir no tenir cap constància de disputa entre el conductor del vehicle i les tres persones atropellades. El primer, van indicar, viu a les Borges Blanques però no al mateix immoble on viuen les víctimes de l’atropellament. Veïns del bloc van atribuir ell fets a un accident i van apuntar a una conducció pròpia de qui no estava en condicions d’estar al volant.

L’alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, va dir que el succés d’ahir “no fa més que avalar” que la problemàtica de Santiago Rusiñol és “complexa i estructural” i que solucionar-la “requereix la determinació” de totes les administracions.“Això supera en molt l’àmbit fins i tot de Ponent”, va dir el primer edil, que posteriorment va explicar la situació al ple municipal (vegeu el desglossament).

Farran va avançar que dilluns es preveu que es faci la segona reunió entre administracions per abordar aquesta problemàtica. La primera es va celebrar després d’incidents a mitjans de juny, arran que els Mossos aconseguissin evitar una okupació a la capital de les Garrigues.

L’alcalde anuncia un acord per a la compra de l’edifici

Josep Farran va anunciar ahir en el ple de l’ajuntament de les Borges un acord per a la compra de l’edifici de Santiago Rusiñol, que pròximament s’haurà de concretar: “Ara depèn de tots”, va assenyalar. L’alcalde va incidir a “emplaçar les administracions que prenguin seriosament en consideració aquest immoble. La compra no pot ser un salt al buit i dependrà també de l’administració catalana”, amb la qual es reuneix dilluns. L’edifici té 77 habitatges dels quals actualment més de 40 estan okupats. Un total de 52 són d’Inmocaixa (de la firma Criteria, que depèn de la Fundació de La Caixa), 14 més són d’un fons d’inversió, un és de CaixaBank i la resta són de particulars.