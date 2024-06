Eviten que una dona se suïcidi al bloc okupat després del tall de llum

Algunes de les famílies afectades pel tall de llum al bloc, que va afectar tant habitatges okupats com pisos de lloguer social. - JORDI ECHEVARRIA Algunes de les famílies afectades pel tall de llum al bloc, que va afectar tant habitatges okupats com pisos de lloguer social. - JORDI ECHEVARRIA Algunes de les famílies afectades pel tall de llum al bloc, que va afectar tant habitatges okupats com pisos de lloguer social. - JORDI ECHEVARRIA Algunes de les famílies afectades pel tall de llum al bloc, que va afectar tant habitatges okupats com pisos de lloguer social. - JORDI ECHEVARRIA Algunes de les famílies afectades pel tall de llum al bloc, que va afectar tant habitatges okupats com pisos de lloguer social. - JORDI ECHEVARRIA Algunes de les famílies afectades pel tall de llum al bloc, que va afectar tant habitatges okupats com pisos de lloguer social. - JORDI ECHEVARRIA Algunes de les famílies afectades pel tall de llum al bloc, que va afectar tant habitatges okupats com pisos de lloguer social. - JORDI ECHEVARRIA

Una habitant del bloc okupat del carrer Santiago Rusiñol de les Borges va intentar ahir suïcidar-se llançant-se al buit. Els Mossos van rebre avís cap a les 10.30 que la dona amenaçava de saltar des d’un pis i diverses patrulles van anar al lloc amb ambulàncies del SEM. Els agents la van agafar quan ja estava pràcticament en l’aire i la van portar a un centre mèdic. Això va succeir l’endemà que operaris d’Endesa escortats per la policia autonòmica tallessin la llum a gairebé tot l’edifici, amb 77 habitatges, dels quals més de 40 estan habitats per okupes.

La companyia va tallar la llum al valorar que 78 connexions sense permisos suposaven risc d’incendi. Només la conserven sis pisos. El tall va afectar igual habitatges okupats i altres de lloguer social, però sense el subministrament en regla. Així mateix, els pisos superiors s’han quedat sense aigua corrent, al deixar de funcionar la bomba elèctrica que l’elevava. Els afectats són més de cent, entre ells més de 40 nens i nenes, així com diverses persones que necessiten màquines elèctriques de respiració assistida.“Va venir un gran desplegament policial i els operaris van dir que farien reparacions, però ens van deixar sense llum”, explica David Giménez, un dels afectats. Agents van vigilar també els que van acudir a queixar-se a l’ajuntament i al consell. “No som delinqüents”, va recalcar.“Hauria preferit un desnonament, almenys avisen abans”, va apuntar un altre afectat, Gabriel Gabarri. “És una situació que els adults podem suportar, però no els nens”, va dir un altre habitant del bloc, Bartolomé Amador. Gran part dels afectats són d’ètnia gitana, es consideren discriminats i busquen suport d’entitats dedicades a defensar aquest col·lectiu.Els afectats apunten a dificultats tant per acordar contractes de lloguer social com per regularitzar el subministrament de llum. Aquestes són les solucions que els planteja l’ajuntament. El consistori s’hi reunirà, mentre que els serveis socials del consell preveuen actuar en funció del que decideixi l’ajuntament. Per la seua banda, van indicar que recullen queixes d’habitants del bloc.