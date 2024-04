El Lleida Esportiu ofereix entrades a preu especial per al partit de diumenge contra l'Europa

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida Esportiu ha anunciat aquest dimarts una campaña de preus especials per a les entrades per al partit d'aquest diumenge contra l'Europa, l'última de la temporada al Camp d'Esports. Així, els abonats disposen de tres entrades a meitat de preu i lots de 5 i 25 a preu reduït. El club especifica que cal comprar les entrades de forma anticipada i que l'abonat no pot delegar la compra. L'horari de les oficines és de dimecres a dissabte, de 10.00 a 13.00 h, i dimecres, dijous i divendres, també de 17.00 a 20..00 h.