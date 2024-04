El Lleida depèn d'ell mateix però no pot fallar diumenge

Malgrat l’empat a Cerdanyola i perdre el liderat en favor de l’Hèrcules diumenge, el Lleida continua depenent de si mateix per quedar primer i, en conseqüència, pujar directament, en les dos últimes jornades en què s’enfrontarà a l’Europa, tercer, i a l’Hèrcules, el nou líder, al Rico Pérez, després que l’equip alacantí s’enfronti aquest diumenge al Badalona Futur, quart i amb opcions d’acabar primer.

Per arribar amb opcions contra l’Hèrcules, el Lleida almenys ha de puntuar diumenge a casa davant de l’Europa, la qual cosa li permetria, en gairebé totes les combinacions, pujar amb un triomf a Alacant.Si venç a l’Europa, el conjunt lleidatà quedarà primer sempre que també guanyi al Rico Pérez. Fins i tot li valdria amb un empat en l’última jornada només si el duel entre Hèrcules i el Badalona Futur d’aquest diumenge acaba en taules. En cas que Lleida i Europa empatin, el conjunt blau continuaria depenent de si mateix sempre que el Badalona Futur no venci l’Hèrcules aquest diumenge. En aquest cas, el Lleida hauria de guanyar al Rico Pérez i esperar que el conjunt que juga a Vic es deixi punts a l’última jornada davant de la Nucia.En canvi, si el Lleida empata i l’Hèrcules guanya diumenge, els blaus haurien de vèncer per dos gols a Alacant per recuperar l’average i quedar per sobre, mentre que en cas de dos empats aquest cap de setmana els blaus en tindrien prou amb guanyar en la jonada final.Tanmateix, una derrota davant de l’Europa deixaria pràcticament sense opcions el Lleida. Només mantindria alguna possibilitat si la seua derrota es combina amb un empat o una derrota diumenge de l’Hèrcules. Llavors pujaria si guanya a Alacant i tant Europa –que seria el nou líder– com Badalona Futur –només si guanya a l’Hèrcules– perden a l’última jornada.