Les penyes volen “marea blava” contra l'Europa

Les quatre penyes oficials del Lleida Esportiu (Molo Esportiu, És un Sentiment, Blues Nord i Rudes) i l’Associació Amics del Lleida van fer ahir una crida a l’afició, mitjançant un comunicat conjunt, perquè el Camp d’Esports presenti aquest diumenge davant de l’Europa (12.00) l’ambient de les grans ocasions.

En el comunicat citen els aficionats perquè a les 10.00, dos hores abans de l’inici del partit, es concentrin davant de la porta principal de l’estadi a fi de donar suport a l’arribada dels jugadors. En l’escrit es llegeix que “hem de cridar amb tota la nostra ànima, elevar el nostre càntic fins que s’escolti a tots els racons de la ciutat”. I prossegueix: “Aquesta vegada volem que sigui una mica més especial i us animem que tots i totes us vestiu de blau perquè junts, com una marea, res ens podrà parar.”Val a recordar que el club ha disposat preus populars per omplir el màxim possible el Camp d’Esports. La venda d’entrades començava ahir i, encara que no hi va haver cues, sí que es va produir un degoteig constant de compradors a les oficines.Cada abonat del club té dret a comprar fins a un màxim de tres entrades a meitat del preu habitual, a la mateixa zona de l’estadi on té el seu seient. Per a això hauran d’anar personalment a comprar-la. Les entrades de Tribuna valen 20 euros i les podran comprar a 10; les de Lateral costen 15 i es podran adquirir a 7,5 i les de Gol Nord en valen 10 i les podran comprar a 5 euros.Els aficionats en general podran comprar paquets de 25 entrades per a Gol Nord per 90 euros o de 25 de Lateral a 150 euros. També es vendran lots de 5 entrades a 20, 40 i 60 euros, per a Gol Nord, Lateral o Tribuna, respectivament. Els horaris, des d’ahir fins dissabte, són de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00. Diumenge es vendran al preu habitual.D’altra banda, fonts del club van recomanar que els aficionats acudeixin amb temps diumenge perquè coincidirà que el pàrquing del Camp d’Esports estarà ocupat per la fira del marisc i el pop de Galícia.

Freixa: “Caldrà decidir sobre la marxa si el Futur anirà a Lleida”

El president del Badalona Futur, Toni Freixa, va ser entrevistat per Cope Alicante amb motiu del partit que enfrontarà el seu equip amb l’Hèrcules i sobre la possible arribada del club a Lleida va dir que “són coses que caldrà decidir sobre la marxa”. Segons Freixa, “ara mateix no sabem en quina categoria competirem la pròxima temporada”. Va negar que l’operació sigui una venda de la plaça. “En el futbol espanyol les places només es venen si un club desapareix i afortunadament el club no desapareixerà. Una altra cosa és que tinguem inversors o accionistes com té l’Hèrcules”, va assenyalar.També va carregar contra Gerard Piqué, propietari de l’Andorra. “Anàvem líders però va venir un equip de Segona i ens va prendre l’entrenador”, va concloure.