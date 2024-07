Medalles al mèrit lleidatà

La delegació del Govern a Catalunya va organitzar ahir a Barcelona l’acte d’entrega de les Medalles al Mèrit de Protecció Civil que distingeixen persones i organitzacions que han destacat en els últims anys per les seues actuacions de protecció i servei en situacions d’emergència. Aquest any s’ha reconegut quatre treballadors de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) de Lleida, el municipi de Guissona, el Finques Prats-Lleida Llista Blava i el cap de Carreteres de l’Estat a Lleida. L’entrega va estar presidida pel delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, acompanyat del subdelegat a Lleida, José Crespín, i la resta de subdelegats catalans, així com pels guardonats i acompanyants.

Entre els que van rebre ahir la Medalla al Mèrit es troben Abdesamad Fiach, Hamza el Hatmi, José Campos García i David Jovanovich Fernández, treballadors, de la brigada Ciutat Amable de l’IMO de Lleida que van rescatar i van salvar la vida a un home de 74 anys que havia caigut al canal de Seròs al seu pas pel barri lleidatà de la Bordeta el 24 d’abril del 2023. També es va reconèixer la tasca del municipi de Guissona per la seua “exemplar resposta humanitària” amb el col·lectiu ucraïnès arribat a les comarques lleidatanes després de l’inici de la guerra amb Rússia. Així mateix, l’equip d’hoquei el Finques Prats-Lleida Llista Blava va rebre una altra medalla pel seu “compromís i generositat amb la lluita contra la covid-19” ja que va cedir el pavelló municipal Onze de Setembre, en el qual entrena i juga els partits locals, per permetre la instal·lació d’un hospital de campanya primer i, després, el principal centre de vacunació durant la pandèmia, situació que va originar a l’equip un perjudici econòmic i va posar en perill la seua participació en diferents competicions. Finalment, també es va reconèixer la tasca de Juan Antonio Romero, cap de la demarcació de Carreteres de l’Estat a Lleida, per les seues tasques de coordinació del dispositiu per a l’entrega de fundents per fondre la neu a les carreteres a municipis de les Garrigues afectats pel temporal Filomena de l’any 2021.

Van saltar al canal per rescatar un home

Abdesamad Fiach, Hamza el Hatmi, José Campos García i David Jovanovich Fernández van salvar un home de 74 anys que s’ofegava al canal de Seròs al seu pas per la Bordeta. Dos d’ells es van llançar al canal per salvar l’home i els altres van agafar cordes per ajudar en el rescat, en col·laboració amb agents de la Guàrdia Urbana de Lleida.

Acollida ‘exemplar’ de refugiats d’Ucraïna

El Govern central destaca l’exemplar resposta humanitària de Guissona amb el col·lectiu ucraïnès. “L’impuls donat des de l’ajuntament, així com per entitats socials, la comunitat ucraïnesa i els veïns, van permetre canalitzar l’acollida, atenció i ajuda al conjunt de refugiats” que van arribar a aquest municipi després de l’inici de la guerra amb Rússia.

Cessió del pavelló durant la pandèmia

El Club d’Hoquei Lleida Llista Blava va cedir el pavelló Onze de Setembre al departament de Salut per poder instal·lar-hi un hospital de campanya primer i després el principal centre de vacunació contra la covid el 2020 a la capital del Segrià. Una cessió, destaquen, “que va hipotecar i va dificultar el seu calendari esportiu i compromisos en competicions europees”.

Fundents a municipis afectats pel Filomena

Juan Antonio Romero, cap de la demarcació de Carreteres de l’Estat a Lleida, va rebre la Medalla al Mèrit de Protecció Civil per les tasques de coordinació del dispositiu que va permetre cedir diverses tones de fundents a diversos municipis de la comarca de les Garrigues afectats per la borrasca Filomena a l’hivern de l’any 2021.