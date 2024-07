Un mort i tres ferits, un de crític, a l'esfondrar-se un mirador a Durro

Un operari va morir i tres més van resultar ferits, un d’ells amb pronòstic crític, ahir a la tarda quan es va esfondrar el mirador metàl·lic que estaven instal·lant a Durro, a la Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 17.27 hores del tràgic accident laboral.

Per causes desconegudes, la plataforma que s’estava instal·lant al paratge de la Roca d’Espà, entre Durro i Boí, amb vistes sobre Barruera, es va esfondrar. Es tracta d’una estructura de metall i vidre que va ser desplaçada al lloc ja construïda i que havia d’instal·lar-se sobre pals prèviament col·locats a la zona, i per causes que s’investiguen es va ensorrar i els quatre treballadors es van precipitar al buit des d’una altura d’uns 50 metres.

Els serveis d’emergència van desplegar un ampli dispositiu amb dos helicòpters de rescat (GRAE) i dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els Pompièrs d’Aran i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra.

Els afectats són operaris d’una empresa especialitzada a fer treballs d’altura. El sinistre es va saldar amb una víctima mortal, un operari ferit de caràcter crític –va ser reanimat i evacuat en helicòpter a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida–, un ferit greu –evacuat a l’hospital de Vielha– i un tercer amb lesions de caràcter menys greu –traslladat a l’hospital de Tremp–. El ferit de caràcter crític va haver de ser rescatat pels equips d’emergències.

Els Mossos s’han fet càrrec de la investigació per determinar les causes de la tragèdia

Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació de la tragèdia. La Policia catalana posarà els fets en coneixement del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia corresponent i del departament d’Empresa i Ocupació, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

El sinistre va causar una enorme commoció entre els veïns de la vall que, per aquestes dates, veu com augmenta considerablement la població a causa del turisme estiuenc.

Un total de 20 persones van perdre la vida durant l’any passat a causa d’accidents laborals a les comarques de Lleida, segons les dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat. Aquesta xifra suposa un augment del 42,8% respecte a les recopilades durant l’exercici anterior.

Una estructura de metall i vidre que s’havia d’ancorar

L’ajuntament de la Vall de Boí va adjudicar mesos enrere la construcció del mirador de la Roca d’Espà, a prop del poble de Durro. Formava part del conjunt d’obres subvencionades amb fons Next Generation de la Unió Europea per impulsar el turisme sostenible al municipi.

L’empresa aragonesa Prames, especialitzada en instal·lacions en terrenys de muntanya per a escalada i senderisme, va aconseguir el contracte per 38.623 euros (IVA inclòs).El mirador, una estructura de metall i vidre, va arribar a la localitat ja construït i operaris de la firma adjudicatària van fer servir un helicòpter per traslladar-lo fins al seu emplaçament. Allà havia d’assentar-se sobre pals prèviament instal·lats a terra i quedar ancorat amb cables metàl·lics.

Així ho van explicar fonts coneixedores del projecte, que van apuntar que l’estructura s’hauria pogut desplaçar per causes encara per precisar mentre l’estaven ajustant. La investigació haurà de determinar si aquesta és la causa de la tragèdia i, en el seu cas, depurar responsabilitats.