Ferida crítica una monitora de 21 anys després d’ofegar-se al riu Garona a Les

Una monitora de 21 anys va resultar ferida de caràcter crític ahir al migdia a l’ofegar-se al ser arrossegada pel corrent del riu Garona a Les, a la Val d’Aran. Va ser evacuada en helicòpter a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que fos reanimada pels serveis d’emergència.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 12.30 hores quan una monitora que es trobava amb un grup al costat del riu va ser arrossegada pel corrent. Va poder ser rescatada per persones que feien un descens en ràfting, que la van treure de l’aigua. Ràpidament es va alertar els Pompièrs-Emergéncies.

Pel que sembla, estava inconscient i li van fer la reanimació cardiopulmonar. La van portar en ambulància fins al camp de futbol de la localitat aranesa, on l’esperava un helicòpter medicalitzat del SEM per evacuar-la a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb pronòstic crític.

En aquest tram de la Garona, el cabal es regula al llarg del dia per a la pràctica d’esports d’aventura com el ràfting –a les 12.00 h i les 15.00 hores– i la monitora es va veure sorpresa per una avinguda d’aquest cabal.