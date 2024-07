Detenen 2 joves al ferir-ne un altre en una baralla a ganivetades al Barri Antic de Lleida

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres a la nit al Barri Antic de Lleida dos joves de 22 i 26 anys acusats d’agredir-ne un altre a ganivetades, segons ha pogut saber aquest diari. Van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte de lesions amb arma blanca.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 21.00 hores al carrer Boters quan es va produir una baralla entre diverses persones. Al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana. Quan van arribar, els policies van observar un home que estava ferit amb un tall a un colze que no era greu.

Poc després, van localitzar els dos presumptes autors, dos joves de vint-i-dos i vint-i-sis anys, que van ser arrestats, per un delicte de lesions.

Pel que sembla, des de dilluns s’haurien produït diverses baralles i aldarulls en diferents punts de la capital del Segrià com la plaça dels Gramàtics o el carrer Venus que es van saldar sense detinguts ni ferits. Fonts policials expliquen que, en la majoria d’aquests aldarulls, els implicats no volen presentar cap denúncia.

Els cossos de seguretat van expressar divendres passat la seua preocupació davant de l’ús de navalles i altres armes blanques en aldarulls a la ciutat. Ho van dir a la Junta Local de Seguretat de Lleida celebrada a la Paeria, en la qual també van posar de manifest l’augment de robatoris a l’interior de vehicles i l’increment de detencions en els sis primers mesos de l’any.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que ha demanat que es canviï el protocol per a l’autorització d’armes de categoria 4 (carrabines i pistoles de tret semiautomàtic i revòlvers de doble acció, accionades per aire o un altre gas comprimit, no assimilades a escopetes).

L’augment d’armes blanques en baralles preocupa els Mossos i la Guàrdia Urbana