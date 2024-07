L'augment d'armes blanques en baralles preocupa mossos i urbans

Els cossos de seguretat van expressar ahir la seua preocupació davant de l’ús de navalles i altres armes blanques en els aldarulls de la ciutat. Ho van fer durant la Junta Local de Seguretat de Lleida celebrada ahir a la Paeria, en la qual també van posar de manifest l’augment de furts i robatoris en interior de vehicles en els sis primers mesos de l’any. Després de la reunió, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar que ha demanat que es canviï el protocol per a l’autorització d’armes de categoria 4 (carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i revòlvers de doble acció, accionades per aire o un altre gas comprimit no assimilades a escopetes). “Abans es demanaven els antecedents penals i, a partir d’ara, addicionalment es requerirà un certificat d’aptituds psicofísiques emès per un centre metge autoritzat”, va detallar el paer en cap.

En la junta també va participar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, que va ressaltar que l’activitat delictiva a Lleida “està i continuarà estant per sota” de la registrada en anys anteriors. Elena va dir que l’esforç coordinat dels cossos policials ha permès incrementar les detencions en un 26%. En relació amb els robatoris amb força en domicilis, un dels delictes que “més impacte generen en la població”, el responsable del departament d’Interior va explicar que en el primer semestre han baixat un 8% en comparació amb l’any anterior.

Així mateix, l’alcalde també va anunciar que la Paeria posarà al setembre a disposició de la conselleria d’Interior el terreny situat a la partida Aubarés, a la Bordeta, perquè la Generalitat pugui iniciar els tràmits de construcció de la segona comissaria dels Mossos d’Esquadra a la capital del Segrià. En aquesta línia, Larrosa va assenyalar que confia que aquest nou equipament contribueixi a millorar la percepció de seguretat per part de la ciutadania.

Sobre la problemàtica a l’Horta de Lleida, el paer en cap va destacar que des de començament d’any s’ha detingut tretze persones relacionades amb robatoris en aquesta zona i que l’última actuació policial es va produir “fa menys de 24 hores”. A més, va reivindicar novament l’aplicació de tecnologia amb elements com drons, càmeres o sensors per continuar avançant en matèria de seguretat.

Quant al dèficit d’efectius, el conseller Elena es va comprometre a continuar incrementant la presència policial de mossos al territori i va recordar que aquest proper mes d’agost s’incorporaran vuit-cents agents nous a Catalunya, la qual cosa es traduirà en un increment “notable” dels efectius a Lleida.