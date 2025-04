L’OCU ho confirma: aquestes són les pitjors marques de tonyina, "haurien d’evitar-se per..."

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme una exhaustiva anàlisi de 32 marques de tonyina en llauna comercialitzades en supermercats espanyols, revelant notables diferències entre elles. Encara que la majoria compleix els estàndards de qualitat establerts, l’estudi ha identificat algunes marques que convindria no consumir per motius de salut, especialment pel seu elevat contingut en sal.

La tonyina enllaunada constitueix un producte bàsic als rebostos espanyols, apreciat per la seua versatilitat culinària i alt valor nutritiu. No obstant, l’OCU adverteix que no totes les marques ofereixen la mateixa qualitat. L’anàlisi realitzada va examinar tant versions en oli d’oliva com en oli de gira-sol, avaluant paràmetres com els nivells d’histamina i mercuri, la veracitat de l’etiquetatge i l’absència de defectes com a tonyina engrunada o presència de múscul roig.

Entre les troballes més rellevants destaca la variació en el contingut de sal, la proporció de peix respecte al líquid de cobertura i la frescor del producte. Aquests factors no només influeixen en característiques organolèptiques com a sabor i textura, sinó que també poden tenir implicacions significatives per a la salut dels consumidors.

Resultats generals de l’estudi sobre tonyina enllaunada

La investigació de l’OCU va incloure 32 referències de tonyina en conserva disponibles als principals establiments comercials del país. De forma general, els resultats indiquen que la qualitat de la tonyina enllaunada a Espanya és bona, amb nivells d’histamina i mercuri molt inferiors als límits legalment establerts.

Un aspecte positiu destacat per l’organització és la concordança entre la informació proporcionada a les etiquetes i les característiques reals del producte, tant referent a l’origen del peix com al tipus d’oli utilitzat com a líquid de cobertura.

No obstant, l’estudi assenyala com a punt preocupant el contingut de sal present en algunes referències. Segons l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), un producte es considera amb excés de sal quan supera l’1,25% de la seua composició. Les llaunes analitzades contenen, de mitjana, un 1,04%, xifra que, si bé és per sota del llindar crític, pot resultar problemàtica per a persones amb hipertensió o els qui han de controlar la seua ingesta de sodi.

Les marques més ben valorades i la relació qualitat-preu

Una troballa interessant de l’anàlisi és que algunes de les marques més econòmiques presenten una qualitat igual o superior a les més cares. Destaquen especialment la tonyina en oli d’oliva de Sal de Plata (Aldi) i el d’Hacendado (Mercadona), que van obtenir puntuacions de 86 i 85 respectivament, amb preus que no superen els 15 euros per quilogram.

Aquesta revelació contradiu la creença comuna de què un preu més elevat garanteix necessàriament millor qualitat, i subratlla la importància de consultar estudis independents com el realitzat per l’OCU abans de prendre decisions de compra.

Les marques de tonyina que hauríem d’evitar segons l’ OCU

Malgrat el balanç positiu general, algunes marques van rebre avaluacions considerablement més baixes:

Cabo de Peñas (Oli Eco): Aquesta marca va obtenir una puntuació de 67 punts, veient-se penalitzada principalment pel seu elevat contingut en sal i un etiquetatge qualificat com merament acceptable. Encara que presenta un bon percentatge de tonyina, el seu preu resulta elevat en comparació amb la qualitat oferta.

Conservas Ortiz ( AOVE Eco): Amb 64 punts, aquesta marca va rebre una de les valoracions més baixes. Els factors determinants van ser el seu etiquetatge i l’alt percentatge de sal, si bé no va presentar defectes significatius en el tast organolèptic.

Carrefour (Pack Vertical en oli de gira-sol): Es va situar com la més mal valorada en la categoria d’oli de gira-sol, amb només 65 punts. L’informe assenyala una mala degustació i la presència de diversos defectes, encara que reconeix que el seu preu és competitiu.

Què aporta la tonyina en llauna a la nostra alimentació?

La tonyina enllaunada constitueix una font notable de proteïnes d’alta qualitat, àcids grassos omega-3 i diversos micronutrients essencials com la vitamina D, el seleni i el iode. Aquests components contribueixen positivament a la salut cardiovascular, afavoreixen el desenvolupament cerebral i ajuden el manteniment del sistema immunològic.

No obstant, convé tenir present que les versions en oli aporten més calories que les conservades al natural. Així mateix, a causa de la possible presència de mercuri, es recomana moderar el seu consum en embarassades i nens petits, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Com interpretar correctament l’etiquetatge de la tonyina enllaunada?

Per realitzar una elecció informada, l’OCU recomana prestar especial atenció a diversos elements de l’etiquetatge:

El percentatge de peix escorregut respecte al pes net declarat ha de ser elevat, idealment superior al 70%. Aquesta dada apareix habitualment en la part posterior de l’envàs.

És convenient verificar el tipus d’oli utilitzat com a cobertura, diferenciant entre oli d’oliva, oli d’oliva verge extra o oli de gira-sol, ja que els seus perfils nutricionals difereixen significativament.

La denominació comercial i científica de l’espècie de tonyina feta servir també resulta rellevant. Les més habituals al mercat espanyol són el llistat (Katsuwonus pelamis), el rabil (Thunnus albacars) i el peugròs (Thunnus obesus).

Consells per a un consum responsable de tonyina enllaunada

En vista dels resultats de l’estudi, l’OCU ofereix diverses recomanacions per a un consum més saludable i sostenible d’aquest aliment tan popular en la dieta mediterrània:

Optar preferentment per productes amb baix contingut en sal, especialment si es pateixen problemes d’hipertensió o cardiovasculars.

Considerar les versions en oli d’oliva verge extra, que aporten greixos més saludables, o al natural per als qui segueixen dietes baixes en calories.