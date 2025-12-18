FAUNA
Es troba de nit a les pistes de Baqueira amb ossos que encara no hibernen
Marc Alonso, de la Fundación Oso Pardo, va apuntar que podria tractar-se d’algun exemplar de mascle jove
Un vídeo difós ahir entre veïns de la Val d’Aran mostra un albirament d’ossos a la nit a Baqueira Beret. El va filmar el conductor d’una màquina trepitjaneus mentre treballava per condicionar les pistes d’esquí, en una zona que fonts de l’estació van reconèixer com a part del sector de la Bonaigua.
Durant l’enregistrament, el conductor assegura emocionat que distingeix dos exemplars en la foscor, però en les imatges només un s’aprecia amb claredat, parcialment il·luminat pels focus de la màquina. Aquest animal fuig del vehicle tan aviat com el veu atansar-se i deixa darrere un rastre de petjades sobre la neu piconada.
Al seu torn, Marc Alonso, de la Fundación Oso Pardo, va apuntar que podria tractar-se d’algun exemplar de mascle jove. “Són els últims a hibernar i els primers a sortir dels caus”, va explicar. Així mateix, Alonso va afegir que el fet que la neu es concentri en aquestes dates a les cotes altes i els ossos encara puguin trobar aliment a les cotes inferiors contribueix a retardar la hibernació.