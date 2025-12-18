Un mort en un xoc frontal entre un turisme i un camió al tram urbà de l'N-230 a Lleida
L'accident s'ha produït a l'accés a la ciutat des de Torrefarrera
Un home ha mort aquest dijous en xocar frontalment el turisme que conduïa amb un camió a l'N-230 a Lleida. L'accident s'ha produït per causes que s'investiguen cap a un quart de tres de la tarda en l'accés a la ciutat des de Torrefarrera, a prop del barri de Balàfia. El vehicle pesant circulava en direcció a Torrefarrera i el cotxe de la víctima, cap al nucli urbà.
La col·lisió ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa durant una estona i ara es dona pas alternatiu a la circulació, segons la Guàrdia Urbana.
Ampliarem la informació