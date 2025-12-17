El punt de venda de l'ONCE a l'hospital Arnau de Lleida reparteix 210.000 euros del cupó diari
Va vendre sis bitllets premiats amb 35.000 euros
Jorge Reguant va repartir 210.000 euros a Lleida en el sorteig del Cupó Diari de l’ONCE dels dilluns des del seu punt de venda, situat al carrer Alcalde Rovira Roure, 80, a l’Hospital Arnau de Vilanova. Va vendre sis cupons premiats amb 35.000 euros. L’agència de l’ONCE a Lleida presta serveis a 643 afiliats i compta amb 112 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.
El Cupó Diari de l’ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros en les quatre primeres xifres i 450 premis més en les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres d’últimes o tres primeres; i el mateix per a les dos primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros en la primera o última xifra del número premiat.